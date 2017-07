Hotovely et Liberman demandent la clémence pour Azria, Lapid demande de respecter la décision du Tribunal

Selon la chaîne 10 israélienne, Liberman a annonce que les parents du soldats ne font pas une fois de plus appel, et qu’ils demandent avec leur fils la clémence du Chef d’etat major de Tsahal afin que cette décision soit annulée.

ליברמן: « מבקש ממשפחת אזריה לא להגיש ערעור נוסף – ולפנות לרמטכ״ל בבקשת חנינה ». @sefiova @akivanovick עם כל התגובות >> https://t.co/HGuA6vfbp8 pic.twitter.com/xigWS8Xys8 — חדשות 10 (@news10) 30 juillet 2017

Quand au ministre de l’éducation, il surf sur la vague et demande de respecter la loi israélienne, et le tribunal militaire et de l’autre de le pardonner :

« C’est une décision difficile, mais nous devons respecter la cour. » Puis ajoute, un opinion contraire afin de ne décevoir aucun parti : » Après un an et demi de difficultés, il est temps de pardonner Elor Azria»

שר החינוך @naftalibennett על דחיית ערעור אזריה: « ההכרעה קשה, אך יש לכבד את בית המשפט. לאחר שנה וחצי של תלאות, הגיע הזמן לחון את אלאור אזריה » — חדשות 10 (@news10) 30 juillet 2017

Une heure plus tard, il a parlé dans une vidéo, ou il demande que le soldat rentre chez lui car cette décision pourrait entacher la volonté de dissuasion des soldats face à un terroriste :

השר בנט על הכרעת הדין: « כדי למנוע אובדן כוח הרתעה, אלאור אזריה חייב לשוב לביתו » @MoavVardi pic.twitter.com/pbqaHGpXwD — חדשות 10 (@news10) 30 juillet 2017

Pour la ministre sans langue de bois Hotovely, elle demande dans une lettre au President Rivlin, son pardon :

« Le ministre adjoint des Affaires étrangères Hotoveli : « Après le verdict concernant Elor Azria, il demande pardon et je me retourné vers le Président Rivlin à ce sujet par cette lettre envoyée. »

La famille du soldat est sous le choc, les parents pleurent dans le tribunal, et la sœur du soldat s’est demandée sur son compte Facebook, si les tribunaux en Israël sont vraiment honnêtes, car les juges n’ont pas parlé du manteau que portait le terroriste pendant l’attentat et lors d’une journée très ensoleillée, laissant prétendre qu’il dissimulé des explosifs : « c’est un jour noir pour Israël »

Quand au ministre Lapid ce dernier a soutenu la décision du Tribunal sans hésitation.