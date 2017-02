Hopitaux endettés : Le ministre de la Santé menace d’arrêter l’admission des réfugiés syriens en Israel

Le ministre de la Santé, le rabbin Yaakov Litzman, a menacé de cesser d’admettre et de traiter les réfugiés syriens, en invoquant la hausse des coûts associés à une telle politique.

Cela vient moins de deux mois après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré combien il était fier des hôpitaux pour leurs soins spécialisés en Israël donnés aux réfugiés syriens.

Le gouvernement peine à payer les hôpitaux pour l’admission des réfugiés. Chaque jour de traitement est estimé à environ 10.000 NIS, mais les restitutions de l’état de l’hôpital sont de 1.300 NIS par patient syrien.

« Le gouvernement a décidé d’admettre les blessés du conflit syrien, et je pense que cela est une bonne chose à faire et je ne m’y oppose pas du tout », a déclaré Litzman, ajoutant « mais cela ne doit pas entraîner des dettes énormes aux hôpitaux. Il existe des centres médicaux qui ont subi d’énormes déficits juste à cause de cela. Si cela continue, je vais donner un ordre sans équivoque pour cesser de traiter les réfugiés syriens, avec effet immédiat « .

Une réunion devrait avoir lieu ce jeudi entre le directeur général du bureau du Premier ministre, Eli Groner, et des fonctionnaires du ministère de la santé pour résoudre la dette.

Jusqu’à présent, les hôpitaux en Israël ont traité 2.278 personnes qui ont été blessées dans la guerre civile syrienne.

« Nous donnons un traitement aux patients syriens depuis 4 ans maintenant. Les blessures sont de plus en plus compliquées et nécessitent des chirurgies complexes avec de nombreuses équipes », explique le directeur du centre médical de la Galilée, Dr Masad Barhoum. «Nous subissons les coûts de leur traitement, ce qui entraîne que nous ne pouvons plus nous permettre de financer une meilleure technologie, des travaux de rénovation ou un traitement optimal pour les résidents du Nord. »