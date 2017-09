Un hôpital israélien apporte le Safari de Ramat-Gan dans les chambres des enfants malades

Être coincé dans un lit d’hôpital n’est pas facile pour les enfants. Non seulement ils doivent lutter contre la maladie, mais ils manquent aussi l’école et les amis, ne peuvent faire de voyages et prendre des vacances et doivent faire face à beaucoup de traumatismes émotionnels et physiques.

Maintenant, avec ce nouveau programme innovant créé par l’Hôpital Sheba à Tel Hashomer, le Safari de Ramat-Gan et la société de communication israélienne Bezeq, qui est un partenaire à part entière dans l’entreprise, les enfants qui sont confinés dans leurs lits d’hôpital pourront regarder des singes jouer, en utilisant des caméras spéciales installées dans les habitats des animaux. Les caméras fournissent des flux en direct aux hôpitaux, ce qui permet aux enfants de voir ce que font les créatures sauvages.

Un safari, contrairement à un zoo, offre aux animaux des conditions de vie qui imitent l’environnement sauvage et naturel des animaux.

Le porte-parole de Safari, Sagit Horowitz, a déclaré lors d’une interview téléphonique avec The Jerusalem Post que les enfants se permettent d’exprimer des choses en référence aux animaux qu’ils ne partageraient habituellement pas avec les adultes.

« Ils projettent leur monde intérieur sur les singes », a déclaré Horowitz. « Par exemple, lorsqu’ils disent : » Oh, ce singe est triste « , c’est leur façon de partager comment ils se sentent. Un adulte présent peut apprendre beaucoup sur la façon dont ils réagissent ».

De plus, a-t-elle ajouté, qui n’aime pas regarder les singes amusants ?

« Ils peuvent voir autre chose, autre que l’hôpital », a-t-elle dit. « C’est une fuite de la réalité d’un malade ».

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI

À l’avenir, le projet pourrait augmenter son champ d’application pour inclure d’autres unités d’enfants dans différents hôpitaux d’Israël.

« Nous aimerions beaucoup voir ce projet se développer » a déclaré Horowitz : « Bezek International nous a fourni l’infrastructure et les caméras nécessaires. Nous aimerions recevoir de l’aide supplémentaire et photographier d’autres endroits dans le safari parce que nous avons d’autres animaux tels que les loups, les ours et les éléphants. Peut-être à l’avenir la chaîne de safari sera disponible pour être visionnée dans chaque maison. De cette façon, les gens pourraient se reconnecter aux animaux parce que les gens ne peuvent qu’aimer ce qu’ils connaissent.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !