Hôpital Hadassah de Jérusalem | Réparer les défauts avant la naissance

Les chirurgiens de l’hôpital Hadassah de Jérusalem peuvent détecter et corriger les anomalies du fœtus à partir de huit semaines après la conception.

Les battements cardiaques irréguliers, l’anémie, les jumeaux partageant les placentas, les hernies congénitales, la réparation de la moelle épinière. Les médecins israéliens sauvent la vie avant même qu’elle ne commence.

« Jusqu’à récemment, la santé maternelle et fœtale était une entité unique, mais cette nouvelle spécialité les sépare » selon le Dr Yuval Gielchinsky, médecin senior du département d’obstétrique et de gynécologie au centre médical Hadassah Ein Kerem.

« La médecine fœtale évalue le bien-être de l’enfant en développement à partir de huit semaines après la conception, à la fin du stade embryonnaire jusqu’à la naissance. Elle diagnostique les anomalies fœtales et les maladies et les traite. »

Spécialiste en biologie moléculaire, le Dr Gielchinsky a créé le Centre Hadassah pour la médecine fœtale il y a cinq ans, à la suite de son passage au King’s College de Londres auprès du pionnier de la médecine fœtale, le Dr Kypros Nicolaides.

Le centre Hadassah est l’un des seuls au monde à disposer d’une unité multidisciplinaire qui ouvre la voie en Israël pour améliorer les soins aux fœtus.

« La science médicale a été en mesure de diagnostiquer des problèmes dans le fœtus pendant un certain temps, explique le Dr Gielchinsky.

Le test du liquide amniotique pour le syndrome de Down a cherché des anomalies physiques sur des ultrasons flous. Aujourd’hui, grâce à des ultrasons de haute résolution, des technologies d’imagerie plus avancées et une meilleure compréhension de ce qu’il faut rechercher, nous sommes capables non seulement d’identifier plusieurs centaines de maladies chromosomiques et génétiques, mais aussi de mesurer le débit sanguin et de vérifier si le fœtus en développement est anémique. »

Encore mieux, selon le Dr Gielchinsky, les nombreuses façons déjà développées et en développement peuvent traiter ces conditions. « La majorité des grossesses sont sans problème, dit-il. Mais dans celles qui ne le sont pas, il y a des interventions. »

« Katya » est une patiente du centre Hadassah qui a donné naissance à un enfant en bonne santé après un traitement non invasif. Lors d’un examen de routine au début de sa grossesse, ils ont remarqué un rythme cardiaque irrégulier chez son bébé :

« J’ai pris des médicaments pour contrôler ses rythmes cardiaques anormaux, un médicament qui passait par le placenta. La dose était trop petite pour me toucher, mais c’était assez pour sauver sa vie. Il est né à terme, entier et parfait. »

L’anémie fœtale peut résulter d’une infection chez la mère (le parvovirus, coupable bien connu) ou en cas d’incompatibilité rhésus. La molécule rhésus (Rh) est un type de protéine présent (Rh+) ou non (Rh-) à la surface des globules rouges. Cette incompatibilité se produit lorsque la mère est rhésus négatif (Rh-) et le père rhésus positif (Rh+). Si le fœtus hérite du rhésus négatif de sa maman, il sera lui-même rhésus négatif et tout ira bien. Si par contre il hérite du rhésus positif de son père, alors les choses se compliquent.

« Les globules rouges transportent l’oxygène à toutes les cellules du corps et les organes, explique le Dr Gielchinsky. S’ils sont insuffisants, le cœur fœtal compense en pompant plus fort, ce qui peut conduire à une insuffisance cardiaque, et même des lésions cérébrales. Maintenant, nous pouvons traiter un fœtus anémique en transfusant du sang à travers la paroi abdominale de la mère dans le cordon ombilical. »

La médecine fœtale est une spécialité multidisciplinaire hautement qualifiée et le centre Hadassah dispose actuellement de personnel et d’installations pour une seule intervention majeure toutes les deux semaines.