HONTE ! Le Rav de Satmar en visite à Paris demande aux français de ne pas faire leur Alya :  » C’est une Shoah spirituelle »

* »Les Rabbanims de la hassidout Satmar et de Pshevorsk ont fait une récente visite en France qui à l’origine était liée à l’éducation des enfants et du judaïsme. Le rav de Satmar, a donné des conseils plus ou moins choquants à la communauté Juive, vivant au sein d’une France touchée par de nombreux attentats contre des cibles juives ces dernières années.

Des milliers de Juifs français sont venus à Paris lors de cet événement spécial qui a été très médiatisé et soutenu par des sites de la communauté française comme, Actualités Juive, le Ptit Hebdo, Kountrass, Thora Box ou Chiourim.com afin de ne pas oublier ce rendez-vous…sauf que…

La plupart de ces rebbes de la hassidout comme Satmar et Pshevorsk sont contre l’armée de Tsahal, contre le fait que l’Etat d’Israël est notre terre actuellement et certain de cette même lignée de la Hassidout comme les Nétouré Karta vont jusqu’à flirter avec l’Iran, le Hamas, et le Fatah, des ennemis jurés du peuple israélien dont le seul objectif est de détruire Israël, tuer les civils et les soldats de Tsahal.

Il est dommage que ces sites WEB de la communauté juive n’ont pas aussi ajouté que cette visite n’était pas seulement destinée à « renforcer l’éducation juive chez les Juifs français » mais aussi envoyer des messages politisés comme « ne pas faire son Alya en Israël » .

Même si l’antisémitisme et la terreur en France ont tué plusieurs Juifs français, ces mêmes rebbes hassidiques ont dit que les Juifs ne doivent pas quitter ce pays car « aller en Israël , c’est aussi perdre leur lien avec la tradition juive », justifiant que « tous les enfants en Israël, apprennent dans les écoles publiques et pour cette raison, la prochaine génération sera détruite ».

Ce qui est complètement faux, car il y a différentes écoles en Israël, du modèle Haredi (orthodoxe), Dati (traditionaliste) ou Hiloni (laique), contrairement en France ou il n y a que les écoles privées pour les juifs obligeant les parents à payer des sommes exorbitantes qui augmentent d’année en année pour apprendre à lire l’aleph bet …mais surtout pour engrosser tous ces directeurs et le haut personnel qui peuvent se payer une maison secondaire pour passer leurs vacances en Israël pendant que les soldats de Tsahal sont actifs dans le pays pour leur sécurité…

Parmi ces Juifs de France beaucoup ont décidé de placer leur enfants dans les écoles publiques en France . Leur enfant assis entre Mohamed et Amid n’aura pas le moyen de vivre son judaïsme, car les parents n’ont pas les moyens de payer ces écoles privées. Ce problème financier a t-il été aussi l’une des préoccupations de ces Rebbe lors de ce rassemblement ?

De plus, les rebbes de Satmar et de Pshevorsk ne veulent enseigner que les études juives , ce qui ne donnent pas beaucoup de chance au jeune homme pour travailler plus tard, laissant la femme s’en charger…:

« Votre place est là », a déclaré le Rabbi de Satmar mardi soir. « Ne vous déplacez pas en Israël Aujourd’hui, beaucoup de gens partent pour Israël et coupent toute connexion avec le judaïsme », poursuit le Satmar Rebe. « C’est un holocauste spirituel ».

« Vous devez continuer à rester ici et envoyer vos enfants uniquement dans des écoles qui fournissent une véritable éducation juive ».

La seule conclusion est celle ci : La seule Shoah qui a détruit le peuple Juif ne s’est pas passée en Israel, mais en Allemagne, et la « Shoah spiritielle » qu’ont vécu les juifs pendant les guerres avec les Grecs par exemple, n’a jamais effacer la Thora du peuple juif, il suffit de voir aujourd’hui le nombre de yechivot et séminaires pour les jeunes juifs en Israël, ce que vous ne trouverez jamais en France ou ailleurs. »

*Cet article a été écrit, par Ilana C, mère (isolée) de trois enfants, qui a quitté la France il ya déjà 5 ans, pour Israel, faute de moyen de payer les écoles juives en France.

