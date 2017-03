Selon les médias locaux,un homme d’affaires israélien de 75 ans a été tué il y a six jours. Son corps a été trouvé dans un appartement loué dans la capitale de Tbilissi et les vandales présumés lui ont fracassé la tête avec un marteau et ont volé 2000 $.

La mort de l’homme d’affaires israélien a été annoncée aujourd’hui (mercredi) dans les médias du pays. Les amis de cet israélien sont ceux qui ont appelé la police. Apparemment, il y a des suspects détenus par la police géorgienne.