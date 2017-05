Hitler est vivant, fou et vit en Pennsylvanie

Isidore Heath Campbell, un nationaliste blanc et «autoproclamé» nazi (par opposition aux officiels?) de Shippensburg, en Pennsylvanie, a reçu l’approbation du comté de Hunterdon, NJ, et la Cour supérieure le 24 mars de changer son nom de famille à Hitler et, à partir du lundi de cette semaine, il se nommera Isidore Heath Hitler.

En décembre 2008, Isidore, le nazi autoproclamé, a fait les manchettes après qu’une pâtisserie dans le canton de Greenwich, dans le New Jersey a refusé de faire un gâteau en l’honneur du troisième anniversaire de son fils, Adolf Hitler Campbell. Finalement, une autre pâtisserie, en Pennsylvanie a cuit et décorer le gâteau comme désiré par son client.

« C’est génial », a déclaré le nouveau Hitler à MyCentralJersey.com. « Mon permis de conduire a été changé, mon assurance, mon inscription, tout ce dont j’avais besoin est changé. Je suis le nouvel Hitler. »

Il se trouve que le 8 mai, fut la date quant il est devenu légalement Hitler, lors de la Journée de la Victoire en Europe, marquant la capitulation de l’Allemagne nazie autoproclamée.

« En fait, je félicite tous les nazis, ce qui signifie que j’ai incliné la tête hier », a déclaré Hitler. « J’ai dit une prière pour eux pour tout ce qu’ils nous ont donné ».

« Je me sens bien », a déclaré le nouveau Hitler: « Maintenant, tout ce dont j’ai besoin, c’est que mes enfants soient de retour. »

Heureusement, le même système judiciaire qui a permis à cette personne totalement folle de se renommer d’après le plus grand meurtrier dans l’histoire humaine a enregistrée, l’empêche également de se rapprocher de ses enfants. En 2013, il est entré dans le palais de justice du comté de Hunterdon vêtu d’un uniforme nazi pour demander des droits de visite avec son plus jeune fils, Heinrich Hons Campbell, qui avait été emmené par l’État peu de temps après sa naissance en 2011.

Adolf Hitler Campbell, JoyceLynn Aryan Nation Campbell et Honzlynn Jeannie Campbell ont été placés en foyer d’accueil suite à des rapports de violence. Le tribunal a recommandé des conseils, mais Hitler a refusé parce que «le psychologue était juif».

« Laissez mes quatre enfants, je les aime », a déclaré Hitler. « Et je serai là bientôt pour les reprendre ».