Le Hezbollah menace | Des terroristes posent à la frontière d’Israël: « Nous voyons tout »

L’organisation terroriste du Hezbollah a envoyé un officier supérieur se faire photographier à la frontière israélo-libanaise afin de transmettre un message menaçant à Tsahal.

Sommes nous au milieu d’une guerre psychologique ou une manipulation des médias?

Le Secrétaire général de l’organisation terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah a envoyé aujourd’hui (jeudi) le général et un groupe de journalistes à la frontière libano-israélienne, du côté libanais, afin de « poser » en vitrine et transmettre un message à Israël : « Nous voyons nous aussi tout ce qui se passe « .

Ce matin, un officier supérieur de l’organisation, ainsi que des journalistes, ont procédé à un examen de la situation en face d’Israel. L’officier a montré une grande familiarité avec le secteur israélien et a présenté aux journalistes la barrière construite par les Forces de défense israéliennes . Il a parlé des ordres des forces de Tsahal dans les évaluations contre le Hezbollah.

« Nous sommes dans le sud du village d’Alma al-Chaab, dans les territoires palestiniens occupés par les ennemis sionistes », a dit l’officier dans une vidéo de diffusion sur les médias du Hezbollah palestinien.

« Lors de cette réunion, nous allons expliquer brièvement la réalité géographique dans la terre sainte, le déploiement de l’ennemi israélien et les mesures défensives prises récemment par l’ennemi à partir de travaux d’ingénierie , des fortifications, des obstacles et le déploiement de la surveillance et de l’espionnage ».

Un patrouille des terroristes du Hezbollah a montré aux médias locaux un certain nombre de lacunes, comme des trous à la frontière et ainsi de suite. L’officier explique que les Forces de défense israéliennes, y compris l’utilisation des falaises, et des murs de béton ont été récemment ajoutés. Les terroristes du Hezbollah ont été photographiées à proximité de la frontière avec des armes offensives, non loin des positions et des véhicules de Tsahal.

Un agent du Hezbollah a montré aux journalistes comment les communautés ont évolué, « l’ennemi israélien a construit un grand nombre de colonies sur les ruines de la terre palestinienne » at-il dit lors de la tournée, comme il le fait après la construction de nouvelles maisons à Shlomi et Hanita.

« Comme vous pouvez le voir, il y a un avant-postes militaires à l’Ouest comme la brigade 300 de commandement du Nord et le commandant récemment nommé, le général Yoel Strick. »

Un officier supérieur de Tsahal a déclaré hier à un journaliste militaire que « le Hezbollah n’a pas de renseignements sur l’armée israélienne, contrairement à ce que nous savons jusqu’à 1000 fois plus que ce que nous savions en 2016 ».

Il a ajouté que « tout ce que le Hezbollah sait vient de la plupart des médias israéliens. Il ouvre les journaux et les sites Web et la télévision, c’est leur seule évaluation de la situation. »

