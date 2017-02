Le Hezbollah menace à nouveau :  » Nos tunnels sont face à Israel et menacent les habitants israéliens de Shlomi Naharya « 

La presse libanais rapporte un déploiement important du Hezbollah à la frontière avec Israël.

Entre autres, le rapport des journaux parle aussi de la présence de tunnels :

« Les positions du Hezbollah sont cachés avant la frontière internationale avec Israël, y compris les tunnels creusés depuis plus de dix ans, en particulier au sud de al-Naqoura, donnant sur les communautés israéliennes de Nahariya », rapporte le quotidien libanais Al-Mustaqbal détenue par le Premier ministre libanais Saad al-Hariri, un adversaire du Hezbollah.

Selon le rapport, présenté par les chercheurs de MEMRI , la position du Hezbollah se trouve dans le sud du Liban et au sud de la rivière Litani, ce qui signifie une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

L’institut MEMRI a rapporté un rapport similaire dans le quotidien libanais Al-Safir, où un article de première page a été publié à l’occasion du 16e anniversaire du retrait israélien du sud du Liban.

Cet article a souligné « que les militants de l’opposition ont fait tous les efforts le long de la frontière avec Israël : « Nous avons des sites d’observation, et effectuons des préparatifs, creusons des tunnels afin de réveiller les colons dans leur sommeil et les soldats du pays ennemi. »

Ces rapports sont compatibles avec les avertissements du brigadier général Yossi Langotsky, considéré comme le principal expert dans la lutte contre les tunnels, à propos de sa propagation au nord.

Dans une interview avec Channel 7, Langotsky, chef du personnel bénévole et consultant pour les tunnels de guerre, et aussi le vainqueur distingué de la médaille de service et deux fois lauréat du Prix de la Défense, qui a commandé la technologie d’intelligence opérationnelle de cette unité affirme que la frontière nord est menacée par des tunnels terroristes autant que le sud du pays.

« Je maintiens que dans dix ans il peut y avoir une telle chose qui se produise [tunnels] sur notre territoire…les Libanais savent comment creuser des tunnels et le Hezbollah a creusé des tunnels du Liban vers la Syrie.. « .