Le Hezbollah lance une campagne en image destinée aux israéliens :  » Ces choses dont vous aurez besoin dans la prochaine guerre »

Le Hezbollah a lancé une campagne en image et en langue anglaise destinée aux israéliens dans un but de les impressionner et leur faire peur, une tactique très connue chez les arabes avant chaque guerre contre Israel : » Ces choses dont vous aurez besoin dans la prochaine guerre ».

Un masque à Gaz pour les prochaines attaques de roquettes à tête chimique, des baskets pour s’enfuir, des anxiolytiques pour ne pas devenir fou, une bouée pour ne pas se noyer, une torche électrique pour ne pas rester dans l’obscurité.

Ce genre de campagne montre que ces roulements de tambours du Hezbollah n’est autre que la peur d’une prochaine confrontation avec l’une des armées les plus puissantes au monde et les plus expérimentées : Tsahal.