Hezbollah: «La guerre future avec Israël pourrait prendre place dans le territoire israélien»

Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a récemment menacé de lancer des missiles dans une installation d’ammoniac dans le nord d’Israël, qui pourrait tuer des dizaines de milliers de civils – dont des milliers d’Arabes israéliens.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré lors d’un discours télévisé en direct lors d’un événement marquant la mort du commandant du groupe Mustafa Bedreddine, que la prochaine guerre avec Israël pourrait être combattue sur le territoire israélien, ce qu’il appelait «les territoires palestiniens occupés».

« Israël a menacé pendant 10 ans d’ouvrir un front contre le Hezbollah, mais il n’a rien fait », a déclaré Nasrallah. « Israël a peur de toute confrontation parce qu’il pourrait avoir lieu sur son territoire ».

Nasrsallah a également déclaré que le groupe démantèle toutes ses positions militaires le long de la frontière orientale du Liban avec la Syrie et a déclaré que la région était sous la «responsabilité de l’Etat libanais».

Il a également déclaré que le Hezbollah est «prêt à garantir un accord de règlement» pour que les djihadistes sunnites évacuent la région frontalière du Liban avec la Syrie, mais n’ont nommé aucun groupe spécifique.

Nasrallah a déclaré que la guerre civile syrienne est entrée dans une « phase nouvelle et critique » mais n’a pas été élaborée. Le chef terroriste a noté, cependant, que les alliés militaires de la Syrie et son propre groupe, avec le patron du Hezbollah, l’Iran et la Russie, sont aujourd’hui «en harmonie» plus que jamais.

Une telle alliance et le calme le long de la frontière orientale du Liban soulignent les efforts du Hezbollah pour construire son statut de force militaire à part entière, plutôt qu’un groupe terroriste.

Les hauts fonctionnaires de la Force de défense israélienne ont longtemps cessé de faire face au Hezbollah en tant que simple groupe terroriste; Les analyses ont montré que Nasrallah peut effectivement tenter d’envahir la Galilée et capturer au moins une ville dans le nord d’Israël, ou plusieurs.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a discuté avec des responsables américains et russes de la création de «zones sûres» en Syrie, afin de protéger Israël et la Jordanie des menaces terroristes et militaires lancées en Syrie.