Le Hezbollah demande d’attaquer Israël : « Nous condamnons l’assassinat de Mazen Fuqaha à Gaza »

Le Hezbollah (Organisation terroriste au Liban dirigée par Hassan Nassralah) a condamné dans un communiqué ce samedi l’assassinat du chef du mouvement palestinien du Hamas, Mazen Fuqaha, au sud de la bande de Gaza tué par des inconnus sur la plage de 4 balles dans la tête.

« Le crime de Mazen Fuqaha dans la bande de Gaza, ne sera pas impuni, il montre des empreintes digitales des traîtres de l’ennemi sioniste et il semble clair que ce crime est une nouvelle preuve de l’esprit agressif de ce peuple ennemi et usurpateur et confirme ainsi le caractère inévitable de poursuivre la lutte jusqu’à leur expulsion de toute notre terre occupée ».

Le Hezbollah à appelé à « faire tous les efforts pour punir les criminels, les auteurs et les planificateurs de cet assassinat avec une poigne de fer, de sorte que personne n’osera saper les moudjahidins dans l’obscurité de la nuit, et servir les projets sionistes visant à éliminer la résistance et le Mjahidiha ».

Mazen Fuqaha était prisonnier en Israël et a été libéré dans un échange de prisonniers en 2011 lors de l’accord Shalit, il a aussi planifié de nombreux attentats suicides lors de la seconde intifada qui a tué plus de 100 personnes. Il est directement responsable de la mort de 9 israéliens lors d’une attaque kamikaze d’un bus rempli d’israéliens, qui a fait de nombreux blessés dans un état gravissime.

