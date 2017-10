Le Hezbollah affirme avoir capturé 3 agents du Mossad qui ont infiltré leur organisation

La chaîne Al-Manar, affilié au Hezbollah a annoncé que trois hommes ont été arrêtés la semaine dernière faisant partie d’une cellule d’espionnage opéraient pour le Mossad israélien, tous originaire du Liban mais dirigé par un autre citoyen libanais actuellement en Israël.

Les trois hommes arrêtés sont : Karem Akram Idris, Kamal Ajud Hassan et Abbas Mustafa Salameh chargés de fournir des informations sur les sites militaires et les lieux appartenant aux Hezbollah et se rapprocher de leurs membres.