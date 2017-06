La HEVRA KADICHA (respect des morts) de France demande à Meyer Habib plus d’actes que de paroles

Monsieur le député,

En ma qualité de président bénévole des associations HEVRA KADICHA à PARIS et HEVRA KADICHA METAHARIM de Strasbourg, je vous adresse la présente.

J’ai pris connaissance de votre interview à KOUNTRASS, et du fait que vous indiquez que « C’est clair : tout mort, d’où qu’il vienne, doit avoir le droit au repos éternel. »

Maintenant pour arriver à ce grand respect, nous attendons de vous des actes !

En effet, dans cet interview vous précisez qu’ « on essaie d’agir, mais il y a des lois, les lois de la République… »

Ainsi ma question est de savoir quelles sont les propositions de modifications de la loi que vous êtes prêt à vous engager à faire ?

Sachez que pour permettre aux familles qui le souhaitent de pouvoir récupérer les restes exhumés de leurs défunts afin de les ré-inhumer auprès de leurs proches, il suffirait d’une modification de l’article L 2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, en demandant qu’au premier alinéa de cet article, les mots « à perpétuité, dans le cimetière » soient supprimés.

Je vous rappelle, que par la loi numéro 2011-525 du 17 mai 2011 à l’article 26, les députés ont modifiés le deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 du même code, et ont supprimé les mots : « attestée ou présumée » pour les remplacer par les mots : « ou attestée ». En faisant cela, la loi de la République permet aujourd’hui de pouvoir exhumer et crématiser les restes des défunts qui n’auraient pas attesté leur opposition à la crémation.

Monsieur le Député, pourriez-vous me dire comment il est possible d’obtenir d’une personne décédée avant la publication de cette loi en 2011, une attestation d’opposition à la crémation de ses restes ?

Vous conviendrez comme moi que la modification de la loi faite en 2011 est une profanation et une atteinte à l’intégrité du cadavre ! Nous souhaitons connaitre votre position à ce sujet et votre engagement à déposer un nouveau projet de loi venant à annuler la modification faite en 2011.

Par ailleurs, comme vous le savez, les dispositions concordataires en Alsace-Moselle prévoient la possibilité de pouvoir disposer de cimetières confessionnels, permettant aux croyants de toutes religions, et donc à nous, Juifs français, de pouvoir vivre notre religion dans le respect de nos rites tout en restant en harmonie avec nos droits et nos devoirs de citoyens français.

Les dispositions légales autorisant les cimetières confessionnels ne s’appliquent malheureusement pas dans le reste de notre pays en dehors de quelques anciens cimetières confessionnels privés. Pourquoi ne serait-il pas possible dans toute la France de créer des cimetières confessionnels privés ?

Rappelons-nous des termes de l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui précise que toute personne a la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit qui implique la liberté de manifester sa religion, notamment par les pratiques et l’accomplissement des rites. Cela amène à penser que l’interdiction des cimetières confessionnels n’est pas conforme au droit international et que la France, en cas de recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pourrait être condamnée.

Par respect pour la pratique rituelle des croyants, je vous demande de faire en sorte qu’il soit possible de modifier la loi afin de permettre la création de cimetières confessionnels en France.

Cela permettrait aux citoyens croyants de toutes religions de vivre et de respecter leurs croyances, en harmonie avec leur patrie.

Prenons exemple, sur l’Alsace-Moselle, qui autorise de disposer de cimetières confessionnels privés, permettant à chacun de pouvoir partager les valeurs de notre pays dans le respect de ses convictions religieuses.

Je reste convaincu que notre pays, pays de droits et de liberté, par son ouverture d’esprit, peut permettre à chaque citoyen, quelle que soit sa religion, de la pratiquer librement, d’accomplir ses rites religieux et d’honorer ses défunts selon les traditions de leur culte.

Dans l’attente de connaitre vos engagements sur ces sujets, je vous prie de croire, Monsieur le Député, l’expression de ma considération distinguée et mon plus cordial Chalom.

Simon Ehrenreich

Président bénévole, Association HEVRA KADICHA – PARIS, Association HEVRA KADICHA METAHARIM – Strasbourg

email simon@hevra.fr

