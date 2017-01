Herzog suite à la condamnation de Elor Azria : « Les attaques contre les juges et le chef d’état-major doivent cesser »

Le chef de l’opposition Isaac Herzog, a déclaré aujourd’hui (mercredi) suite à la condamnation de Elor Azria «que le monde doit accepter la décision des trois juges indépendants qui ont prit la décision et chacun doit respecter le processus et la décision. »

Ajoutant : » L’attaque contre les juges, le chef d’état-major et les commandants affecte d’abord et avant tout l’armée israélienne, ses commandants et les soldats et cela doit cesser. »

Herzog a ajouté qu’il « ne fallait pas ignorer Azria car dans une certaine mesure, il est aussi une victime de la situation, mais la décision soutient les FDI, car on ne peut ignorer les circonstances de l’affaire qui reflète une réalité impossible dans un domaine complexe pour les soldats de Tsahal qui doivent traiter avec eux (les terroristes) , jour après jour et heure par heure. »

