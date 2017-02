Herzog met en garde Israël :  » Il faut se préparer à une arrivée massive des Juifs fuyant l’antisémitisme occidental »

Le chef de l’opposition Isaac Herzog a averti lundi soir qu’Israël doit se préparer à la possibilité que les Juifs peuvent fuir vers l’Etat juif pour échapper à l’antisémitisme dans les pays occidentaux.

« Je demande au gouvernement de préparer d’urgence et d’élaborer un plan national d’urgence suite à la possibilité de plusieurs vagues d’immigration de nos frères juifs en Israël, » a dit Herzog lors d’une réunion à la Knesset.

Herzog a exprimé le choc et condamne vivement le déclenchement d’incidents antisémites qui ont eu lieu au cours des derniers mois aux États-Unis, en France et d’autres pays occidentaux.

Cependant, il a dit qu’il reste « convaincu que le gouvernement américain fera tout son possible pour éradiquer durement et de manière agressive ce phénomène. »

Le porte parole de la Maison Blanche, Sean Spicer a dit en réponse à une question d’un journaliste : « En ce qui concerne une partie de l’activité que nous avons vu dans les cimetières juifs en particulier … Je pense que nous devons travailler avec la police au niveau local mais aussi au niveau de l’ état. »

« Mais je pense que cela a été souligné à plusieurs reprises, je pense que l’une des choses que nous pouvons faire est de parler à cette tribune en particulier et d’autres endroits pour faire en sorte que chaque Américain comprenne quelles sont nos valeurs, et que ce genre de comportement et activité ne sera pas toléré ». »

Un peu avant la séance d’ information, Spicer a lu une longue déclaration par le président américain Donald Trump, en disant qu’il a condamné le vandalisme des deux cimetières juifs cette dernière semaine, et au moins 90 menaces à la bombe contre des centres juifs et écoles depuis le 1 er Janvier. Il a ajouté qu’il » continue de condamner toute autre forme d’actes antisémites et haineux dans les termes les plus forts . »

Pendant ce temps, l’Anti-Defamation League basée à New York a publié un avis de sécurité lundi soir en réponse aux dernières menaces à la bombe: au moins 21 menaces ont été dirigées à JCCs et les écoles juives dans 12 états à travers le pays, y compris l’Alabama, Delaware, Floride, Indiana, Maryland, Michigan, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Rhode Island et Virginie.