Herzliya va tripler sa taille d’ici 2030 !

Selon le Comité de la planification et de la construction de Tel-Aviv, dirigé par Dalia Zilber, le projet grandiose de cette ville côtière a été approuvé.

Selon le projet, Herzliya, qui compte actuellement 90.000 habitants, aura 52.000 nouvelles maisons, ce qui augmentera la population à 290.000 résidents.

Le plan comprend également la construction de 1,8 millions de mètres carrés d’espace industriel, ce qui augmentera les recettes municipales de la ville et permettra à la ville de Herzliya de continuer à fournir des services adéquats à ses résidents.

Le plan directeur a également alloué 300 acres pour les bâtiments publics et 360 000 mètres carrés de nouveaux hôtels. Les architectes soulignent une construction plus dense dans la ville, dans les nouveaux quartiers du nord, sud-est et au nord de la côte.

Il y aura aussi des bâtiments plus denses dans le cadre de la rénovation urbaine et le centre-ville et la création d’espaces urbains pour un usage multiple en mettant l’accent sur les piétons, les terres publiques métropolitaines, les parcs municipaux et les plages.