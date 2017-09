Herzliya | Un Loubavitch puni d’une amende pour avoir proposé aux passants de porter les Téfilines, regardez la suite …

Il semble que que si la laïcité en France est un idéal, celle ci, passe mal en Israël, et même si les gens ne sont pas tous pratiquants, certaines décisions de la municipalité comme la ville de Herzliya peut entraîner des réactions inverses, même chez les plus éloignés !

En effet, de nombreux utilisateurs ont posté des photos portant des Téfilines afin de protester contre l’amende de la police à un représentant Chabad de Herzliya qui a proposé de placer des téfilines aux passants de la ville côtière. Beaucoup ont posté des photos sur les réseaux sociaux pour protester.

Le maire de Beit Aryeh, Avi Naim, a ajouté lui aussi sa photo et a écrit: » Non pour qu’Israël n’est plus de connexion avec la Torah d’Israël. Il n y aura que de l’obscurité en essayant d’empêcher les Juifs de réaliser leur amour pour la Torah d’Israël ! « .

Ajoutant : » Nous sommes retournés en Israël pour être libre de réaliser le triangle d’amour avec Israël, la Torah d’Israël et la terre d’Israël. Le fait de donner une amende à un Chabad hassidim est une grave erreur et je ne doute pas que les dirigeants de la ville se chargeront de réparer et de l’annuler. Shabbat Shalom. »

