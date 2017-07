La Haute Cour a statué que les maisons des meurtriers de Mohammed Abu Kdeir ne seront pas détruites

Les maisons des meurtriers qui ont tué Mohammed Abu Kdeir en 2014 apres l’enlèvement de trois jeunes juifs par le Hamas, kidnappées et tués, ne seront pas détruites comme c’est le cas pour les terroristes arabes en Israel.

La Haute Cour a justifié cette décision à cause du temps écoulé depuis la date de l’attaque, car la destruction des maisons a pour objectif de dissuader d’autres attaques, mais dans ce cas, ce n’est plus d’activité et il n y a plus de motivation et de but lié à la dissuasion.

« Nous ne pouvons accorder la requête, compte tenu du retard considérable qui a eu lieu entre l’ assassinat odieux et la soumission », selon la décision.

