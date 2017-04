La Haute Cour a confirmé que Tel-Aviv pourra ouvrir les supermarchés le Shabath (samedi)

Les juges ont approuvé à la municipalité de Tel Aviv l’ouverture de 160 supermarchés et kiosques le Shabath. Ils ont critiqué les atermoiements du gouvernement, qui s’est abstenu de se prononcer depuis deux ans et demi.

Le juge en chef Miriam Naor et la juge Esther Hayot et Daphne Barak-Erez ont décidé à l’unanimité cette autorisation. Ils ont rejeté la demande d’une prolongation supplémentaire par le gouvernement avant de déterminer si le ministre de l’Intérieur Arié Deri allait approuver ou non la décision.

Lors de l’audience sur le sujet qui a eu lieu en Janvier, l’Etat a demandé une prolongation de six mois, pour adopter ou pas une partie de la décision ou la rejeter. Les juges ont critiqué la requête en irrecevabilité.

La poursuite a cherché à reporter la décision jusqu’à ce que ministre de l’intérieur Aryeh Deri décide de la question de l’unification de Tel Aviv et Bat Yam. L’Etat a noté qu’en raison de « la sensibilité » de la question, ils ont rejeté la discussion du gouvernement sur le sujet pendant des mois et il y a seulement deux semaines, des accords ont été conclus.

Le maire de Tel Aviv , Ron Huldai a conclu : « Tel Aviv a toujours été libre et le restera ».

