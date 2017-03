Un haut responsable du Hamas: « Nous allons établir un Etat palestinien dans les frontières de 67 avec sa capitale Jérusalem. »

Ahmed Youssef a révélé certaines des nouvelles clauses de l’organisation terroriste qui devrait être publié prochainement, en disant: « Nous ne reconnaîtrons pas Israël et nous ne renoncerons pas à toute partie de la Palestine, nous allons discuter du droit de retour ».

Ce haut responsable du Hamas a révélé quelques unes des nouvelles sections sur la Convention qui devrait être publiée prochainement, dont l’une est le consentement de l’organisation à établir un Etat palestinien dans les frontières de 67 et une capitale à Jérusalem Est sans reconnaître Israël ou abandonner le droit au retour.

Ahmed Youssef, un dirigeant du Hamas, a déclaré dans une interview avec The Associate press que le Hamas est d’ accord avec la création d’un Etat palestinien dans les frontières du 4 Juin, 1967 et sa capitale à Jérusalem sans reconnaître Israël ou renoncer à toute partie de la Palestine, en insistant sur le droit de retour des réfugiés. »

Youssef a souligné que « le nouveau traité serait une séparation entre Juifs , dont certains appartiennent à leur religion, et l’autre l’occupation et le projet sioniste d’autre part, étant donné que la lutte de l’organisation sera l’ occupation et le mouvement sioniste en Palestine, et pas les Juifs en général. »

L’ancienne Alliance publié après la fondation du Hamas , le 6 Décembre 1987, a souligné que le Hamas « est un mouvement islamique qui appelle à la libération de la Palestine de la rivière à la mer, et a ses racines dans la loi islamique et lié à la Fraternité idéologique et conceptuel musulman. »

Il a également déclaré que «le but est de libérer la terre de Palestine qui fait partie de la patrie historique des Palestiniens nationaux et, Jérusalem comme capitale. » .

Le Hamas se réfère à Israël comme« un projet colonial occidental sioniste « visant » à diviser le monde islamique et expulser les Palestiniens de leurs terres, et diviser le monde arabe. « il a également dit que » le Jihad est la voie de la libération de la terre de la Palestine « .