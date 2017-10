Du haut de son organisation terroriste, le Hamas demande aux Etats-Unis de ne pas interférer dans la « réconciliation » palestinienne…

Après que l’envoyé américain au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, ait déclaré que dans le cadre de la réconciliation palestinienne et le désarmement de l’organisation terroriste, le Hamas lui a répondu durement: ‘Ce sont des questions palestiniennes internes, et les Américains sont influencés par le gouvernement de droite en Israël’

L’accord de réconciliation entre le Hamas et le Hamas n’a pas tardé à répondre à la déclaration de l’envoyé spécial des Etats-Unis au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, selon laquelle l’organisation devrait désarmer et a déclaré que c’était ‘une ingérence flagrante dans les affaires palestiniennes internes’ .

Une déclaration de Bassem Na’im, membre de la direction du Hamas, a déclaré que ‘le peuple palestinien a le droit de choisir son gouvernement en fonction de ses intérêts stratégiques suprêmes’. Il a ajouté que ‘la déclaration de Greenblatt selon laquelle le gouvernement d’unité palestinien doit reconnaître Israël et abandonner la violence est le fruit des pressions du gouvernement de droite en Israël’.

Plus tôt jeudi, Greenblatt a annoncé que les Etats-Unis soutiendraient Israël suite à l’accord de réconciliation signé entre le Fatah et le Hamas la semaine dernière.

« Tout gouvernement palestinien doit engager sans équivoque et explicitement la non-violence, reconnaître Israël, accepter les accords précédents entre les parties – y compris la dissolution des terroristes du Hamas – et engager des négociations de paix », a déclaré Jason Greenblatt. ‘Si le Hamas joue un quelconque rôle dans le gouvernement palestinien, il doit accepter ces exigences fondamentales’.

‘Je félicite l’envoyé spécial Jason Greenblatt et l’administration américaine pour le message clair: Un gouvernement palestinien doit démanteler les organisations terroristes et reconnaître Israël’, a déclaré le ministre Naftali Bennett. « Je souligne la position de notre gouvernement: l’Etat d’Israël ne négocierait pas avec un gouvernement palestinien qui repose sur la rupture d’une organisation terroriste du Hamas à désarmer, reconnaître Israël et le retour des prisonniers civils et des soldats israéliens en Israël »