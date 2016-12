Un Hanouca qui se termine, une année civil qui débute…Bonne Année 2017 !

Bien que les « Jours de l’an » tombent rarement à la même date d’un calendrier à l’autre, on remarque une relative concordance cette année entre le début de cette événement et le dernier jour, ce soir de Hanouca par la huitième bougie .

Un peu comme si l’un donnait la main à l’autre dans un signe de solidarité face à la douleur de cette année qui se termine apres des attentats et des crimes contre l’humanité que l’ONU a décidé d’oublier pour se concentrer contre Israel .

Sans le nommer, ce mal est devenu aujourd’hui l’Islam radical qui aujourd’hui a décidé d’exterminer tout ce qui n’est pas musulman dans une guerre sans merci dans le monde et au Moyen Orient.

Toute l’équipe de Alyaexpress-News a donc une pensée ce soir pour les chrétiens tués et pour nos frères et soeurs Juifs en Israel et ailleurs qui sont victimes de l’antisémitisme depuis la nuit des temps.

Aujourd’hui, nous sommes tous des Maccabim contre le terrorisme mondial.

Bonne année 2017, et reprise du site Alyaexpress-News.com en ligne depuis l’année 2011 !

Merci a tous pour votre fidélité sur le site de plus en plus importante !

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander