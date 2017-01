Hanegbi:  » Les initiatives internationales sur la question palestinienne prendront fin dés l’inauguration de la gouvernance Trump »

Hanegbi est actuellement ministre au Cabinet du Premier ministre, chargé de la sécurité nationale et des Affaires étrangères. Il estime que les initiatives internationales sur la question palestinienne prendront fin après la formation du gouvernement Trump.

«Le monde comprend que les Etats-Unis sont favorables à Israël et Trump cessera d’internationaliser le conflit et ne va pas imposer à Israël une solution externe »

Hanegbi a déclaré au journaliste Yossi Hadar sur la Radio Israel, ce soir qu’il est convaincu que lorsque les Palestiniens comprendront qu’ils ne peuvent plus compter sur l’Union européenne et les sources internationales, ils retourneront à la table des négociations et les deux parties vont parvenir à un compromis historique.

