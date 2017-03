Le Hamas s’est doté de roquettes à courte portée et les Israéliens craignent un massacre à Pessah

Le Hamas a acquis des dizaines de roquettes à courte portée, destinés à attaquer les populations civiles israéliennes près de la frontière de Gaza, selon Israël Hayom ce mercredi. En dépit de leur courte portée de 10 km maximum, leur charge explosifs est importante et permettrait à ces roquettes que l’on apelle aussi des obus de mortier peuvent infliger des dommages importants sur leurs cibles lors d’une prochaine confrontation avec Israël.

Les nouvelles armes ont été développées sur la base des enseignements du Hamas depuis la guerre de Gaza en 2014, lorsque la majeure partie de leurs roquettes ( à plus longue portée) ont été bloqués par le Dome de fer évitant qu’elles n’explosent sur des centres civils .

Le Dome de fer ne peut pas stopper les obus de mortier à courte portée et en 2014, un enfant de 3 ans a été tué dans son jardin, le dernier jour de la guerre.

Aujourd’hui, Tsahal et de la défense sont au courant de cette nouvelle stratégie et se préparent à évacuer la population civile dans les communautés le long de la frontière avec la bande de Gaza .

LCe mardi, le Hamas a publié une affiche avec l’image de Khaled Mashaal, chef du bureau politique du Hamas à Damas, avec le slogan: « Défi accepté » en arabe, en anglais et en hébreu. Mashaal et d’autres dirigeants du Hamas ont juré de se venger contre Israël suite à la mort de l’un de leur responsable à Gaza, dont les palestiniens accusent Israel.

Les médias sociaux israéliens ont mis en garde contre une telle attaque qui pourrait avoir lieu à Pessah. Tamir Idan, chef de Sdot Néguev a déclaré à la Radio 105 FM que si une telle menace est bien réelle, ce sera trés grave, ajoutant qu’il est en contact permanent avec l’armée israélienne concernant ces menaces.

Selon Israël Hayom, le Hezbollah a acquis des armes similaires et il est en possession de roquettes à courte portée Burkan qui portent une charge comprise entre 90 et 500 kg. Le Hamas, quant à lui, travaille sur des roquettes plus précises avec de plus grandes distances.

