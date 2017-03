Le Hamas s’est doté de 1500 missiles antichars à guidage laser nord-coréens.

Le Hamas s’est doté de missiles antichars à guidage laser nord-coréens grâce à la contrebande en provenance de Libye via les tunnels de Rafah.

Les tunnels du Hamas restent une menace mais il semble aujourd’hui qu’ils ne sont pas la seule menace, contre les forces de Tsahal en 2017, car l’armée d’Israël et l’armée égyptienne n’ont pas réussis à surmonter ces tunnels de contrebandes militaires du Hamas.

La contrebande d’ armes du Sinaï dans la bande de Gaza, dont la plupart sont aujourd’hui concentrés dans la ville de Rafah, se sont divisées en deux, traversant le nord du Sinaï et l’ Égypte jusqu’au sud de la bande de Gaza.

Des sources militaires et de renseignement du DEBKAfile affirment que ces tunnels ne sont pas des tunnels moins dangereux que les tunnels de Gaza vers Israël, car ils permettent les livraisons d’armes venant de la Corée du nord et conçu pour les terroristes du Hamas-Izz al-Din al-Qassam.

En effet, des livraisons d’armes anti-char nord -coréen Bulsae-2 et les missiles anti-char 9K111 ont été produit début les années 70.



Le 9K111 Fagot est une deuxième génération du système de missile antichar filoguidé à tube lancé SACLOS (en) de l’ Union soviétique. Il peut être utilisé au sol ou monté sur un véhicule. Le système 9K111 Fagot a été développé par le bureau d’étude pour la construction de machines Tula KBP. La désignation du missile est « 9M111 » au sein des GRAU (en).

Le 9K111 Fagot a été développé par le bureau d’étude pour la construction de machines Tula KBP. Le développement a commencé en 1962, dans le but de produire la génération suivante du lance-missile SACLOS pour une utilisation à la fois en version portable à dos d’homme sur véhicule. Le 9K111 Fagot a été développé parallèlement avec le 9M113 Konkurs ; les deux missiles utilisent une technologie similaire, seule la taille diffère. Ils peuvent utiliser les mêmes lanceurs.

Le missile est entré en service en 1970.

La Corée du Nord, semble avoir acheté un certain nombre de ces systèmes à l’URSS entre la fin des années 1980 et les années 2000. Ces systèmes semblent avoir fait l’objet d’un reverse-engineering pour produire les Bulsae-2. Une nouvelle version appelée le Bulsae-3 a été livrée en 2016. Elle remplace le fil de guidage par un guidage laser, ce qui donne une plus grande portée tout en étant moins sensible aux perturbations, comme peut l’être un système par guidage radio-guidage. Il permet aussi de séparer physiquement le pointeur du lanceur

Lors de l’ opération Tsouk Etan, le Hamas a utilisé des missiles anti-char guidées par laser mais aujourd’hui l’organisation terroriste a au moins 1.500 de ces missiles, arrivés récemment à Gaza, afin de lui permettre , en cas de déclenchement d’une nouvelle guerre avec Israël d’attaquer les chars et des véhicules blindés de l’armée israélienne.

Selon Debka, les livraisons de missiles arrivent à Gaza depuis la Libye à travers des réseaux de passeurs de Rafah qui apportent les missiles, et d’ autres systèmes d’armes arrivant dans les tunnels de contrebande.

Bien que la force aérienne égyptienne agit contre les les tunnels à Rafah, elle ne réussit a faire face à cette contrebande car le Hamas a creusé quatre ou cinq, entrées pour un seul tunnel et certaines de ces entrées ne sont que des leurres.