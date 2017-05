Le Hamas rejette le discours de Trump en Arabie Saoudite : « Nous ne sommes pas une organisation terroriste »

Le groupe terroriste et islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gazaa rejeté le discours du président américain Donald Trump qui a relié le Hamas au terrorisme et a déclaré que sa description du groupe avait montré son « parti pris » envers Israël.

Trump s’est adressé aux dirigeants de 55 pays musulmans à Riyad, en Arabie Saoudite et a déclaré qu’ils devaient prendre l’initiative pour lutter contre la radicalisation.

« La déclaration décrivant le Hamas en tant que groupe terroriste est rejetée et constitue une distorsion de notre image et montre un parti pris complet à l’occupation sioniste (Israël) », a déclaré le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, dans un communiqué.

Dans son discours au Sommet arabe-islamique américain à Riyad dimanche après-midi, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis cherchent une «coalition de nations» au Moyen-Orient dans le but de «abolir l’extrémisme». »

Le président Trump promet de « renforcer les plus anciennes amitiés américaines et de chercher de nouveaux partenaires dans la poursuite de la paix ».

Le président Trump a promis « que l’Amérique ne cherchera pas à imposer un mode de vie aux autres, mais à étendre nos mains dans l’esprit de la coopération et de la confiance ».

Le président a décrit la lutte contre le terrorisme comme une bataille entre le bien et le mal plutôt que le choc des civilisations.

« C’est une bataille entre les criminels barbares qui cherchent à effacer la vie humaine et des gens décents de toutes les religions qui cherchent à la protéger », a déclaré le président Trump.

« Cela signifie affronter honnêtement la crise de l’extrémisme islamiste et les groupes terroristes islamistes qu’il inspire. Et cela signifie se tenir ensemble contre le meurtre de musulmans innocents, l’oppression des femmes, la persécution des juifs et l’abattage des chrétiens « .

Le roi Salman de l’Arabie saoudite, qui a parlé avant le président Trump, a déclaré qu’il s’engageait à abolir le groupe de l’État islamique et d’autres organisations terroristes.

Salman et Trump ont parlé lors d’un rassemblement de dirigeants de plus de 50 pays majoritairement musulmans participant au sommet arabe-islamique-américain à Riyadh.

Il a dit que «nous tous, les peuples et les pays, rejetons dans toutes les langues et sous toutes les formes les extrémistes endommageant les relations des pays musulmans avec les pays amis et les pays fondés sur une base religieuse ou sectaire».

Le roi Salman a également défié l’Iran, appelant le pays «de fer de lance du terrorisme mondial».

