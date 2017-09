Le Hamas refuse la demande de la Croix-Rouge pour visiter les captifs israéliens

Le Hamas a apparemment refusé une demande du Comité international de la Croix-Rouge de visiter les citoyens israéliens détenus en captivité par l’organisation terroriste.

Le chef du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, et le chef du Hamas Yehiyeh Sinwar et d’autres hauts fonctionnaires se sont rencontrés mardi pour discuter du sort des captifs et d’autres questions, selon les médias.

Le Hamas a posté un communiqué sur son site Web dans lequel il «a affirmé que toutes les institutions seront ouvertes à la Croix-Rouge pour vérifier que les normes du droit international humanitaire sont mises en œuvre».

L’implication semble laisser penser que Maurer ne puisse avoir accès aux captifs, mais qu’un tel accès pourrait être accordé à l’avenir – à peine une promesse ironique.

L’agence de presse palestinienne Maan a signalé la demande mais pas la réponse de Sinwar.

The Times of Israel a commenté: ‘Le Hamas n’a pas admis avoir des Israéliens captifs, donc il est peu probable que Sinwar signifie qu’il laisserait la Croix-Rouge de les visiter’.

Une source du Hamas citée par l’AP a déclaré que Sinwar a déclaré à la Croix Rouge que le Hamas ne publiera aucune information sur les civils disparus jusqu’à ce que Israël libère 54 prisonniers palestiniens qui ont été arrêtés à nouveau après avoir été libérés Gilad Shalit en 2011. La déclaration a confirmé les précédents rapports sur le poste du Hamas.

Le Hamas est censé tenir trois citoyens israéliens – Avera Mengistu, Hisham al-Sayed et Juma Ibrahim Abu-Ghanima – et les corps de deux soldats israéliens – Hadar Goldin, Hy ‘d et Oron Shaul, Hy’ d.

Alyona Synenko, une porte-parole du CICR, a déclaré qu’elle ne pouvait pas confirmer le contenu du discours entre Maurer et Sinwar, mais a reconnu que la question des Israéliens disparus était l’un des nombreux points à l’ordre du jour.

Outre la rencontre d’une heure avec Sinwar, Maurer a également rencontré des civils de Gaza et des familles de prisonniers.

‘Je voulais assurer la population de Gaza et les autorités ici que le CICR continuera de faire de son mieux pour soutenir ceux qui souffrent le plus’, a déclaré M. Maurer, dans un bref exposé aux journalistes mardi.

Il rencontrera des représentants israéliens et palestiniens lors d’une visite de trois jours.

