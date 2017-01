Le Hamas organise un rassemblement à Gaza pour célébrer l’attentat de Jérusalem qui a tué quatre Israéliens

Des milliers de terroristes et sympathisants du Hamas sont descendus dans les rues de Jabalya , un camp de réfugiés à Gaza , ce dimanche soir pour manifester contre Israël et louant l’attaque terroriste au camion bélier à Jérusalem qui a tué quatre Israéliens.

Plus tôt , ce dimanche, un terroriste palestinien a percuté avec son camion un groupe de soldats israéliens sur une promenade populaire à Jérusalem, tuant quatre d’entre eux dans une attaque dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré avoir été probablement inspirée par l’ Etat islamique .

Lors de cette célébration, on pouvait entendre des slogans anti-israéliens de la part des manifestants qui ont défilé au rassemblement où les bonbons ont été distribués parmi les participants.

« Le message de notre parti islamique du Hamas est un message d’encouragement et de soutien pour tous les djihadistes qui effectuent une attaque qui met un terme aux actes de l’ennemi sioniste », a dit le dirigeant du Hamas, Fathi Hamad, qui a mené le rallye, selon Reuters.

Le groupe islamiste palestinien loue régulièrement ceux qui mènent des attaques de rue contre les Israéliens.

L’attaque palestinienne à Jérusalem était la plus meurtrière depuis ces derniers mois et les élèves-officiers ont été ciblés .

L’armée a dit qu’un officier et trois soldates ont été tués et que 17 autres ont été blessées.

La police a identifié le conducteur du camion comme un Palestinien de Jérusalem et il a été abattu. Son oncle, Abu Ali, l’ a nommé Fadi Ahmad Hamdan Qunbor , 28 ans , père de quatre enfants du quartier de Jabel Mukabar.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les restrictions d’accès ont été imposées dans et autour du quartier de Jérusalem – Est et de nouvelles mesures seront prises par Israël.

Tard dimanche, la police a été vue patrouillant la zone , stoppant les véhicules pour les vérifier. Des Palestiniens ont lancé des feux d’ artifice sur les forces, mais aucune victime n’a été signalée.

Les actions inspirées par l’ Etat islamique en Israël, en Judée Samarie et à Jérusalem ont été rares et seule quelques dizaines d’ Israéliens arabes et Palestiniens sont connus pour avoir déclaré leur sympathie avec le groupe.

Une vague d’attaques des rues palestiniennes, y compris les véhicules béliers avaient largement ralenti mais pas complètement arrêté depuis qu’elles sont commencé en Octobre 2015 où 37 Israéliens et deux Américains en visite ont été tués dans ces attaques.

