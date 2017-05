Hamas:  » Notre objectif reste la destruction d’Israël « 

Mahmud A Zahar, l’un des fondateurs du Hamas a déclaré que le nouveau programme politique du groupe terroriste islamique qui a été interprété dans certains milieux par l’acceptation de l’idée d’un Etat palestinien sur les frontières de 1967 ne va pas empêcher la volonté de l’organisation de « libérer » toute la « Palestine ».

« Si il n y a pas de libération de la Palestine par la résistance aux frontières de 1967, nous irons directement libérer le reste de la Palestine et les territoires de 1948 sans aucune négociation », a déclaré Zahar lors d’une conférence à Gaza, selon le portail de nouvelles Resalah , lié au Hamas.

Zahar a voulu répondre aux critiques de l’organisation terroriste du Jihad islamique palestinien.

« En tant que partenaires de nos frères du Hamas dans la lutte pour la libération, nous sommes préoccupés par le document », a déclaré le chef adjoint du Jihad islamique, Ziad al Nakhala.

« Nous nous opposons à l’acceptation par le Hamas d’un état dans les frontières de 1967 et nous croyons que c’est une concession qui nuit à nos objectifs », at-il dit sur le site Web du Jihad islamique.

Zahar a souligné que le Hamas ne reculait pas devant ses principes d’origine, en déclarant: « Si le Hamas libère 99,9% des terres de la Palestine, nous ne renoncerons pas au reste. »

« Nous ne pouvons pas renoncer à un millimètre de la terre de Palestine à l’échelle nationale , religieuse, et morale», a ajouté Zahar.

Le Hamas, est classé comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l’Union européenne et ce nouveau document du Hamas cherche à améliorer sa position dans la communauté internationale.

Le document contient cependant des contradictions irréfutables.

Il accepte l’idée d’un Etat palestinien dans les territoires conquis par Israël dans la guerre des Six Jours de 1967; mais en même temps, il réitère l’impératif de détruire Israël. En outre, il rejette la création de l’Etat d’Israël comme « illégale », réaffirmant la demande palestinienne à l’ensemble de la Terre d’Israël, et le soi-disant « droit de retour » pour tous les descendants des réfugiés. Elle se réserve également le droit « à la résistance et au jihad (guerre sainte) pour la libération de la Palestine. »

Israël a rejeté le nouveau document faisant remarquer qu’il est une tentative grossière de « tromper le monde. »