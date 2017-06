Le Hamas nie que le Qatar a expulsé des membres de son organisation terroriste de Doha

Le porte-parole du Hamas Husam Badran a nié ce matin (dimanche) les informations concernant l’expulsion de nombreux membres du Hamas a déclaré par le Qatar suite à une liste de noms de plusieurs d’entre eux devant quitter le pays. « Les rapports ne sont pas vrais », a déclaré Badran.

Selon le réseau « al Mayadeen » au Liban , la plupart des membres du Hamas qui sont aussi les auteurs d’attaques terroristes en Judée Samarie ont été expulsés de Doha. Il a également été rapporté que Saleh al-Arouri, l’homme responsable de la mise en place de l’infrastructure militaire du Hamas en Judée a été expulsé vers la Malaisie.

Le rapport à Al-Miadin a fait valoir que l’envoyé du Qatari a rencontré des membres importants du Hamas et leur a donné une liste de noms. Le rapport libanais suggérait une implication par Israël. Le Qatar a ajouté qu’il regrette la décision qui a été prise en raison de « pressions extérieures ». En outre, il a fait valoir que c’est une liste préliminaire qui comprend les noms données par des prisonniers lors d’interrogatoires dans les prisons israéliennes.

Le président américain Donald Trump lors de sa visite en Arabie Saoudite, avait mentionné que le Hamas travaille avec l’organisation terroriste du Hezbollah et Daesh.

La direction du Hamas s’est rendue à Doha, étant donné que les dirigeants de l’organisation ont été contraints de quitter Damas au début de la guerre civile en Syrie après le conflit entre le régime du président Bachar el-Assad et les rebelles. Entre autres, le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Meshal et son entourage habitent Doha.

Le professeur Uzi Rabi a déclaré aujourd’hui sur Ynet: « Ceci est un autre situation du Qatar dans le monde arabe, le pays le plus riche du monde qui n’a pas d’armée, et qui a toujours essayé d’être indépendant dans une perspective internationale. Le Qatar va accueillir la Coupe du Monde, et va participer au Roland Garros. Jamais il n’y eut une attaque d’Al-Qaïda ou de Daesh dans leur pays car ils paient des pots de vin et achètent l’immunité, ils ont des relations avec l’Iran et Israël. Je parle ici du mauvais garçon du Moyen-Orient. Trump a parlé sans langue de bois aux arabes sunnites, et il est allé au-delà des affaires avec le Qatar. »

« L’Egypte accuse le Qatar derrière les attaques contre les coptes du qatari », a ajouté le professeur Uzi Rabi. Il me semble que le Qatar est en train de s’aligner, pour stopper les ressentiments contre eux. Je pense qu’il a fourni la liste des terroristes du Hamas, et à cet égard je pense qu’Israël est dans les coulisses. »

Dr Kobi Michael, de l’Institut d’études de sécurité nationale a ajouté : » Vous devez prendre cette décision du Qatar avec un grain de sel, car cela ne signifie pas nécessairement qu’il va le faire pour éviter des dommages de certaines de ses politiques, le Qatar veut surtout améliorer ses relations avec les pays du Golfe et le camp sunnite et rester pragmatique mais aussi réduire la pression avec les États-Unis à ce sujet. Par conséquent, il est prêt à payer l’expulsion de plusieurs membres du Hamas ou du moins déclarer leur expulsion. »

« Vous devez vous rappeler que le Qatar est le facteur le plus important dans les mesures de réhabilitation prises aujourd’hui dans la bande de Gaza, en particulier l’aspect financier », a ajouté le Dr Michael « Il existe une situation dans laquelle deux joueurs sont sur un pied d’égalité : le Qatar et le Hamas. Le Qatar se sent si sûr et assez confortable pour déclarer ces expulsions. Je ne garantit pas nécessairement que cette déclaration sera réalisée cas par cas, ou très rapidement ».

