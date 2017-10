« Le Hamas n’attaquera pas les Israéliens en Judée Samarie dans le cadre de l’accord avec l’Autorité Palestinienne »

Une partie de l’accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah verra l’organisation terroriste basée à Gaza s’opposer aux attaques ‘indépendantes’ contre les Israéliens dans Yehudah et Shomron, selon un reportage dans les médias arabes en fin de semaine. En échange de l’accord du Hamas pour mettre un terme aux attaques terroristes, il fera partie du processus décisionnel de l’Autorité palestinienne et coordonnera les actions militaires et diplomatiques contre le groupe terroriste du Fatah, selon le journal Al Sharq al-Awsat.

L’accord entre les deux organisations terroristes a été élaboré par l’Egypte et signé par le Hamas et le Fatah, ce jeudi. A la fin de la semaine, le haut responsable du Hamas, Saleh al-Arouri, a annoncé que ‘les forces de sécurité et de police à Gaza et en Judée Samarie travailleraient ensemble de manière à assurer leur unité’. L’intégration du Hamas dans l’appareil de sécurité de l’AP ‘signifie un partenariat dans les décisions de guerre et de paix’, a déclaré M. Al-Arouri.

Le rapport a cité un responsable du Hamas disant que le groupe terroriste avait conclu l’accord parce que ‘le peuple palestinien l’exige’. Nous voulons donner une chance à l’accord. Le fonctionnaire était lié aux sanctions en cours par le Fatah contre les membres du Hamas dans les zones de Yehudah et de Shomron, contrôlées par l’Autorité palestinienne. Une même demande de l’Autorité palestinienne au Hamas fut un échec en 2011, dans lequel le Hamas n’a pas réussi à rétablir l’autorité de l’Autorité Palestinienne à Gaza.

Le Fatah se félicite de la promesse du Hamas d’essayer de mettre un terme à la scission des Palestiniens mais en Israel, les conditions subsistent : ‘Toute réconciliation entre l’Autorité palestinienne et le Hamas doit inclure le respect des accords internationaux et les conditions du Quartet, en premier lieu, reconnaître Israël et désarmer le Hamas’, a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué officiel. ‘Continuer à creuser des tunnels, fabriquer des missiles et lancer des attaques terroristes contre Israël sont incompatibles avec les conditions du Quatuor et les efforts des Etats-Unis pour renouveler le processus diplomatique. Israël exige que ces conditions soient remplies et la libération immédiate des civils israéliens Avra ​​Mengistu et Hisham a-Said, qui sont cruellement détenus par le Hamas, ainsi que les restes des soldats Tsahal Oron Shaul et Hadar Goldin, Hy.

‘Tant que le Hamas ne désarme pas et continue d’appeler à la destruction d’Israël, Israël le tient pour responsable de toutes les actions terroristes en provenance de la bande de Gaza. Israël s’oppose à toute réconciliation qui n’inclut pas ces composantes ‘, ajoute le communiqué.