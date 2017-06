Le Hamas menace Israël : « la réduction de l’électricité peut conduire à une situation dangereuse »

Le membre du Hamas, Abdel Latif al Knoa, a attaqué la décision du cabinet de sécurité la nuit dernière, qui a décidé de réduire le flux d’électricité de la bande de Gaza, suite à la demande de Mahmoud Abbas. Selon lui, cette décision provoque une détérioration de la situation et peut « faire sauter » la bande de Gaza. « La décision de l’occupation israélienne de réduire la puissance de la bande de Gaza à la demande du chef de l’autorité est désastreuse et dangereuse », a t-il dit, « Elle affecte tous les aspects de la vie et peut accélérer la détérioration de la situation ».

