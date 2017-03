Le Hamas menace de tuer les responsables sécuritaires comme Avigdor Liberman ou Gadi Eizenkot

Une nouvelle vidéo montre les chefs de la sécurité avec un message menaçant: « La rémunération sera basée sur l’acte » se référant à la liquidation d’un haut membre du Hamas la semaine dernière à Gaza et attribué à Israël. De nombreuses affiches ont été accrochées à Gaza avec des menaces écrites en arabe et en hébreu menaçant une réponse prochaine et « relever le défi ».

La nouvelle vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre les responsables de la sécurité derrière des « cibles », avec un message menaçant et explicite: « Le type de récompense sera selon l’acte. »

En outre, les pancartes en hébreux ont été accrochés à divers endroits à Gaza y compris Khan Younis avec une photo du terroriste tué, ce week – end. « Nous allons relever le défi », une référence explicite à la déclaration menacante de Khaled Mashal après l’assassinat attribué à Israël.

En vedette, on peut voir le ministre de la sécurité, Avigdor Liberman avec une cible sur le visage ainsi que le chef d’état – major Gadi Eizenkot, le chef du Mossad, le chef du renseignement militaire , le ministre de la Sécurité interne, le chef du Shin Bet, et d’autres commandant d’unités spéciales.

La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire d’une agence de nouvelles nommé « Shihab » rappelle des émissions de propagande antérieures du Hamas, ainsi que l’organisation qui distribue des clips en hébreu dans une guerre psychologique.

Hier, le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Meshal, a déclaré: « Israël a décidé de changer les règles du jeu. Nous acceptons le défi ». Mashal a ajouté: « les mains traîtresses des sionistes seront assassinées. »

L’annonce officielle de la semaine dernière n’a pas été divulgué les circonstances de l’assassinat, mais le Hamas a accusé les « agents israéliens » qui étaient derrière l’action. L’aile militaire du Hamas a publié un message détaillé sur l’assassinat, dans lequel une menace évidente pour Israël. « La liquidation planifié a été exécuté par Israël », selon le communiqué.

« L’ennemi paiera le prix pour ce crime et aura une réponse en fonction de l’assassinat de ce grand martyr. Celui qui joue avec le feu va brûler. »

Fukaha a été abattu après avoir garé sa voiture dans le garage de sa maison de 4 balles dans la tête et à courte portée, il a été tué instantanément. Les suspects selon le Hamas sont arrivés par la mer et repartit de ce même endroit en un court laps de temps. Plus tard, le procureur général de Gaza, Ismail Jaber, a dit « Nous croyons que le Mossad israélien était derrière l’assassinat, parce que l’élimination a été soigneusement planifiée ».

