Le Hamas invite Abbas à reprendre le contrôle de la Bande de Gaza

Le Hamas a invité le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à envoyer des fonctionnaires à Gaza pour reprendre le contrôle de l’enclave côtière que le groupe terroriste islamique a saisi, il y a dix ans.

Le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que son groupe était sérieux au sujet du retour du pouvoir du chef palestinien soutenu par l’Ouest et l’a invité à répondre avec des «étapes pratiques».

Le Hamas a déclaré qu’il démembrerait un comité litigieux qui a gouverné Gaza ces derniers mois – répondant à une demande clé d’Abbas. Il a également déclaré qu’il était prêt à remettre toutes les fonctions du gouvernement à Abbas et à organiser des élections à Gaza et en Judée Samarie.

‘Nous lançons une invitation claire et franche sans obstacles pour que le gouvernement de consensus travaille à Gaza’, a déclaré Haniyeh après son retour du Caire, où il et d’autres dirigeants du Hamas ont eu de rares entretiens avec des responsables égyptiens.

Il a ajouté que le parti était prêt à retourner en Egypte pour des pourparlers directs avec le Fatah au cours des prochaines étapes.

‘Nous sommes prêts à revenir dans quelques jours au Caire pour reprendre le dialogue’, a ajouté Haniyeh, soulignant qu’il était «engagé dans le succès» de la réconciliation.

Lundi, Haniyeh a parlé avec Abbas pour la première fois depuis un an, et les responsables du Fatah ont déclaré s’attendre à ce que le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Rami Hamdallah, visite Gaza dans les prochains jours.

Le Hamas, une organisation terroriste islamiste dédiée à l’élimination d’Israël, est en détresse financière et politique après des années de blocus israélo-égyptien, conçu pour l’empêcher d’importer des armes, ainsi que la pression économique récente d’Abbas.

Le groupe a remporté les élections législatives en 2006 et l’année suivante a pris le contrôle de la bande de Gaza des forces d’Abbas, laissant le président palestinien chargé d’enclaves autonomes en Judée Samarie.

Plusieurs tentatives passées pour mettre fin à la faille ont échoué, et des problèmes épineux subsistent, y compris des arrangements de sécurité à Gaza. Le Hamas a des milliers de combattants armés et un arsenal important de roquettes et d’obus de mortier. Il a toujours résisté aux appels à désarmer ou à placer ses hommes sous le contrôle d’Abbas.

Les deux factions palestiniennes sont également divisées sur Israël. Abbas a reconnu Israël et a renoncé à la violence, tandis que le Hamas cherche la destruction d’Israël.

Abbas a accueilli avec précaution les intentions du Hamas dimanche alors qu’il se dirigeait vers New York pour l’Assemblée générale des Nations Unies.

Haniyeh a salué le rapprochement entre le Hamas et l’Egypte, qui a coupé les liens avec le groupe terroriste et renforcé le blocus de Gaza après que les militaires ont renversé un président islamiste élu, qui avait soutenu le Hamas en 2013.

Suite au discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président égyptien Abdel-Fatah el-Sissi a déclaré mardi qu’il voulait ‘dire au peuple palestinien, il est important de s’unir … pour surmonter les différences et être prêt à accepter la coexistence avec l’autre , avec les Israéliens, en sécurité ‘.