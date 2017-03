Le Hamas creuse 10 km de tunnel chaque mois

Le chef de Tsahal affirme que l’armée est mieux préparée à affronter le Hamas, même si on estime que le groupe terroriste basé à Gaza a restauré l’ infrastructure de ses tunnels et son stock de roquettes, comme en 2014.

Le Chef Tsahal d’état – major Gadi Eisenkot, répondant au rapport négatif de contrôleur de l’Etat sur la mise en place de la défense israélienne lors de l’ opération Tsouk Etan lors de l’été 2014, a déclaré que l’armée est maintenant mieux préparée pour les menaces émanant du Hamas et d’ autres sources, bien que l’armée n’est « pas à l’ abri à la critique, » .

Le rapport du contrôleur accuse le Premier ministre Benjamin Netanyahu, puis le ministre de la défense Moshe Yaalon, et le chef de l’armée israélienne du personnel, Benny Gantz, pour avoir négligé les préparatifs nécessaires en réponse à des tunnels souterrains du Hamas en cours d’exécution en Israël depuis la bande de Gaza.

Au cours de l’opération 2014 contre le Hamas, l’armée israélienne a découvert et détruit 34 tunnels.

Depuis 2014, « l’armée israélienne a appris ses leçons, et a travaillé constamment pour améliorer ses capacités opérationnelles sur la bande de Gaza», a déclaré Eisenkot. « Nous devons nous rappeler que ce sont des gens incroyables qui ont consacré leur vie à la sécurité d’Israël et ont contribué à un avenir meilleur pour les citoyens du pays et de ses habitants».

En tant que chef adjoint du personnel pendant la guerre de 2014, Eisenkot a dit « j’ai vu de près des soldats et des officiers de Tsahal sur le sol, l’air et la mer … avec Benny Gantz les conduisant, travaillant jour et nuit pour atteindre les objectifs de combat et rétablir la sécurité dans notre pays. »

Néanmoins, le Hamas a depuis construit au moins 15 tunnels arrivant en Israël, selon Channel 2, citant des membres du cabinet de sécurité du gouvernement. Le groupe terroriste a reçu des ressources dans la reconstruction de son infrastructure terroriste et il est soupçonné d’avoir détourné quelque 40 millions de $ des 100 millions $ du budget militaire pour la construction du tunnel.

On estime que le Hamas creuse 10 km de tunnels chaque mois. Un haut responsable de Tsahal a récemment déclaré à Channel 2 que le Hamas a restauré son infrastructure de tunnel et son arsenal de roquettes à des niveaux d’ avant-guerre.