Le Hamas célèbre « sa victoire » à Gaza: « Nous avons gagné la bataille pour Al-Aqsa »

Le Waqf et le monde arabe ne sont toujours pas satisfaits de la suppression des détecteurs sur le Mont du Temple et exigent la suppression des barrières, mais célèbre quand même leur « victoire » à Gaza afin de faire oublier aux résidents de Gaza, que les coupures d’électricités sont suite aux détournement de l’argent par leur propre organisation vers les tunnels…

Le Hamas a organisé aujourd’hui une manifestation de soutien et des célébrations pour la « victoire » dans la bande de Gaza. D’autre part, en Israël, les palestiniens et arabes israéliens ont également menés les prières du matin à l’extérieur du Mont du Temple pour protester contre les mesures de sécurité israéliennes.

« Nous avons gagné la bataille de la Mosquée Al-Aqsa. » peut on lire sur les pancartes portées par des unités de l’aile militaire et terroriste du Hamas dans les rues de Gaza comme un signe de soutien et de solidarité avec les événements du Mont du Temple dans ce qu’ils appellent « la victoire ».

Le Hamas a également appelé tous les Palestiniens en Judée Samarie à sortir de nouveau ce vendredi, lors de manifestations de colère afin de « résister aux attaques israéliennes dans Al-Aqsa » et factions « pour répondre aux événements actuels afin de dissuader Israël contre la poursuite des violations contre notre peuple et nos lieux saints ».

En attendant, le Président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan à attaquer Israël et ses politiques à Jérusalem dans un discours à Ankara. Il a salué le retrait des détecteurs de métaux au Mont du Temple, mais a dit que ce n’était pas encore assez. Demandant que tout moyens de protéger Israel des terroristes soit retirés car « Israël travaille pour modifier le caractère de l’histoire islamique dans la Jérusalem occupée. Jérusalem est la protection de la responsabilité de tous les musulmans ». Erdogan a également appelé l’UE à faire plus contre ce qu’il a appelé la « domination juive et le flou de l’identité juive de Jérusalem. »

La nuit dernière, le Premier ministre Netanyaou a demandé que les fouilles manuelles soient appliquées au lieu des détecteurs de métaux pour les fidèles musulmans sur le Mont du Temple. La Maison Blanche a publié une déclaration ce matin (mercredi), dans laquelle elle a salué la décision d’Israël de retirer les détecteurs à proximité du Mont du Temple.

Les forces de police israéliennes en place vont effectuer d’autres actions qui peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité des visiteurs. Le Cabinet a décidé d’autoriser un budget pouvant aller jusqu’à 100 millions de shekels en faveur de la mise en œuvre du programme, sur une période allant jusqu’à six mois et présenté par le ministère de la sécurité publique.