Le Hamas autorise des substances cancérigènes pour la maturation des fruits à Gaza

Une enquête a révélé l’utilisation de substances cancérigènes pour la maturation des fruits (bananes, mangues et avocats) dans la bande de Gaza, où auparavant on utilisait un gaz appelé éthylène, ce qui a été confirmé par le ministère de l’Agriculture dans la bande de Gaza.

Le Carbure de Calcium, une substance interdite dans un certain nombre de pays, est cancérigène et produit des gaz nocifs utilisés dans le secteur de la maturation des fruits et de la soudure du fer.

L’enquêteur porte principalement sur une entreprise à Gaza qui a nié utilisé un processus de maturation des fruits, et a essayé de prouver que les magasins stockaient des fruits sans y ajouter des substances dangereuses.