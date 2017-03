Le Hamas arrête plus de 500 djihadistes qui ont « essayé de créer un conflit avec Israël »

L’organisation terroriste islamique du Hamas a lancé une répression sans précédent contre les djihadistes dans la bande de Gaza, arrêtant près de 550 suspects et les partisans de l’Etat islamique, certains d’entre eux responsables des recents tirs de roquettes contre Israël.

Selon un rapport publié sur le quotidien saoudien Asharq al Awsat, publié à Londres, le Hamas, qui gouverne avec une poigne de fer de Gaza a prit des mesures pour lutter contre les éléments salafistes radicaux au sein de son territoire, en vertu d’un accord conclu avec l’Egypte.

Les forces de sécurité du Hamas ont effectué des centaines d’arrestations ces derniers jours; et les tribunaux militaires accusent les djihadistes islamistes de produire et lancer des roquettes contre Israël avec l’intention de «tenter d’inciter un conflit » entre l’Etat juif et le Hamas.

Le rapport sur les arrestations massives a été publié quelques heures après une roquette tirée depuis la bande de Gaza sur un terrain de la ville d’Ashkelon. L’attaque n’a pas causé de blessures ou de dommages, selon le porte-parole militaire. Ce fut la deuxième attaque en une semaine.

Les sirènes n’ont pas été activées parce que les systèmes d’alerte précoce ont calculé la trajectoire du projectile qui a estimé qu’elle n’allait pas tomber dans une zone inhabitée.

Aucun des groupes terroristes palestiniens a revendiqué l’attaque de Gaza.

Lundi, une roquette a été lancée à partir de Gaza vers Shaar Hanegev. Le missile est tombé dans un terrain.

Quelques heures plus tard, des avions de chasse de la Force aérienne ont attaqué plusieurs cibles dans la bande de Gaza. Quatre Palestiniens de Gaza ont eu des blessures modérées, selon des rapports locaux.

Le 6 Février, une roquette a été tirée depuis le nord de Gaza et a explosé dans un champs au sein du Conseil régional de la côte Ashkelon.