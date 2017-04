Le Hamas affirme avoir arrêté le « meurtrier » d’un de ses commandants

Le groupe terroriste du Hamas, qui contrôle d’une main lourde la bande de Gaza, a annoncé qu’il avait arrêté un suspect dans l’assassinat de Mazan Fuqaha, le mois dernier.

Le Hamas n’a pas encore révélé l’identité du suspect.

Le groupe islamiste responsable de l’enquête sur la mort de Fuqaha a transmis les résultats au chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar.

La recherche a été en tête des priorités de l’organisation extrémiste islamique et les forces de sécurité ont agi jour et nuit pour retracer les auteurs. En fait, le Hamas a été condamné à répandre la terreur parmi les habitants de Gaza et à intimider les présumés « collaborateurs » d’Israël.

Tout au long de l’enquête, le Hamas a accusé Israël d’assassinat, une accusation que les responsables israéliens ont refusée.

Le ministre de la Défense Avigdor Libeman a déclaré au journal Yediot Aharonot : « Selon ma compréhension du système et l’homme qui le dirige, cela semble être une question interne. C’est caractéristique des organisations terroristes.

Je suis sûr que vous vous souvenez de l’assassinat de Muhammad Ashtawi qui était le commandant d’un bataillon du Hamas et a été tué par Yahya Sinwar. Il l’a assassiné. Khaled Mashal était vraiment en colère. Sinwar l’a tué sans la direction du Hamas et n’a rien demandé à personne. Il (Sinwar) est le nouveau leader qui veut maintenant s’installer et montrer qui est le patron. »

Selon ce qui est connu jusqu’à présent, Fuqaha est arrivé au crépuscule avec sa voiture à son domicile dans le quartier de Tel Hawa avec sa femme et ses enfants. La femme et les enfants sont allés à la maison de la famille et ce fut la dernière fois qu’ils l’ont vu en vie. Il a continué dans le parking souterrain de l’immeuble où attendaient apparemment les tueurs. Ils l’ont abattu quatre fois dans la tête à bout portant et se sont enfuis.

Fuqaha a été l’un des fondateurs du « commandement de la Cisjordanie » sous la direction de Salah al Arouri qui réside à l’étranger et qui est responsable des actions militaires du Hamas en Judée et Samarie. Avec Abed el Rahman Ghanimat, de la ville de Tzurif, qui a également été libéré en échange de Shalit et déporté à Gaza, Fuqaha a établi des cellules militaires de Gaza du Hamas en Judée-Samarie. Ces cellules ont reçu l’ordre de Fuqaha pour les attaques contre Israël, y compris les attentats-suicides. Certaines d’entre elles ont été découvertes au cours des dernières années par le Service général de sécurité (Shabak).

