Le Hamas a créé à Gaza « le gouvernement de l’ombre » pour contourner le Fatah dirigé par Mahmoud Abbas

Le Hamas a mis en place un « gouvernement fantôme » dans la bande de Gaza, afin de passer outre aux décisions du gouvernement palestinien dirigé par le Fatah et Abu Mazen.

Selon les médias palestiniens basés à Ramallah, ce « gouvernement fantome » est de plus en plus actif dans les rues de Gaza et publie des décisions civiles contraire à celle décidées par le Fatah.

Les rapports indiquent celui qui est derrière cette manigance est le haut responsable du Hamas Khalil al-Haya, et le chef adjoint du Hamas élu à Gaza, Yahya Sinwar. Al-Haya a nié ces informations.

Entre temps, le Fatah a revendiqué pour la première fois depuis l’opération Tsouk Etan en 2014, le tir de deux roquettes cette nuit de Gaza vers Israel, espérant une réplique de l’armée et détruisant des cibles de son rivale, le Hamas.

Cette tactique de défense arabe (et lâche) est connue : Daesh à Gaza a fait de même en attaquant Israel, espérant aussi une réplique sur la Bande de Gaza afin d’obliger le Hamas de libérer les prisonniers de Daesh dans les prisons de l’organisation terroriste.