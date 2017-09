Hakim est kabyle et a décidé de porter un tee-shirt « I love Israël » en Algerie…!

L’Algérie n’a pas changé depuis son « indépendance » et la haine des juifs, des sionistes, des nons sionistes, en résumé d’Israël est toujours présente.

Mais les kabyles ne sont pas du même avis et soutiennent souvent la communauté juive et israélienne au point de porter un tee-shirt « I love Israel » comme l’a fait ce jeune garçon Hakim dont le courage n’est plus à prouver !

Selon le site de l’Agence kabyle d’informations Siwel, le jeune homme de la localité d’azrou, dans la région de Illilten, a été embarqué par la police parce qu’il avait refusé de retirer son Tee-Shirt . Retenu au commissariat, son Tee-Shirt lui a été retiré de force, il a du subir un interrogatoire poussé puis a finalement été relâché.

