Hadera | Le jeune garçon qui a passé 14 ans dans une pièce parle le russe et l’hébreu

Cette histoire en Israel a choqué : un enfant âgé de 14 ans de Hadera, enfermé toute sa vie par les parents dans un placard sale a été découvert hier apres des plaintes des voisins suite à une mauvaise odeur.

Ce jeudi soir, la police a retiré l’enfant de la garde de ses parents. Les médias ont rapporté que les parents âgés ( les deux de 60 ans) ne sont pas soupçonnés d’avoir abusé de leur fils mais sont accusés de « négligence grave » à ses besoins.

Les parents vivaient dans les mêmes conditions inhumaines dans la chambre malodorante bien verrouillé, entourées de toutes sortes de déchets.

Les parents ont été autorisés à rendre visite à leur fils à l’hôpital, accompagnés par des travailleurs sociaux car il était très perturbé et seul ses parents pouvaient le calmer.

Selon le canal 10, les médecins ont dit que son état est « normal », et qu’il parle en hébreu et en russe.

Ces immigrants ont déménagé de Netanya à Hadera en 2009, et vivent aujourd’hui dans un bidonville de la ville dans une extrême pauvreté, sans aucun services sociaux urbains.

Leur fils n’a pas été enregistré dans un établissement d’enseignement.

Les voisins disent que cette famille a toujours été « très étrange ». Les parents vivaient de façon isolée, personne n’a été autorisé à entrer dans la maison et a parlé avec les visiteurs à travers la porte entrouverte.

A part la sœur aînée de l’enfant, qui a quitté leur maison à l’âge de 18 ans et fait des études d’ingénieur. Elle a dit à la police que son père était un homme « strict », mais il n’enfermait pas les enfants à la maison et n’était pas violent.