Les habitants d’Hébron prennent le contrôle de Beit HaMachpela en réponse au massacre de trois juifs d’une même famille

Des dizaines de résidents d’Hébron ont repris le bâtiment d’Hebron connu sous le nom de Beit HaMachpela mardi après-midi dans ce qu’ils ont appelé une réponse au massacre de trois membres de la famille Salomon ce vendredi dernier. Quelque 15 familles seraient entrées dans le bâtiment de trois étages près de la grotte des patriarches, qu’ils ont acheté auprès de propriétaires privés vivant dans l’Autorité palestinienne.

En 2015, l’Administration civile des FDI les a expulsé du bâtiment, affirmant qu’ils n’avaient pas «l’achat éprouvé du bien, ni la possession de celui-ci», en actualisant les documents soumis pour justifier la propriété.

Le membre de la Knesset, Tzipi Hotovely, a visité l’édifice en 2012, disant à un journaliste dans une interview qu’il n’avait aucun sens pour le gouvernement d’expulser les résidents; Le bâtiment a été acheté «de manière très légale», at-elle déclaré. « Le roi David a commencé son royaume ici », at-elle rappelé.

Le ministre des Affaires de Jérusalem et le ministre de la Protection de l’environnement Ze’ev Elkin ont salué les actions des résidents lors d’une réunion de la faction de la Knesset du Likoud. Elkin a appelé le Premier ministre et le ministre de la Défense à permettre aux familles de rester dans le bâtiment en tant que « réponse nationaliste appropriée ».

Les résidents d’Hébron ont occupé le bâtiment avant dans le passé, mais ont été expulsés deux fois, en 2009 et 2015.

Il est considéré comme une infraction capitale dans l’Autorité palestinienne de vendre des biens – en particulier des terres – à un juif. Quiconque le fait reçoit automatiquement la peine de mort. En conséquence, lorsqu’une telle transaction se révèle, souvent, le vendeur refuse d’avoir fait la vente ou prétend que la signature est fausse, invalidant ainsi le document.

Les acheteurs juifs ont peu de défense contre ces tactiques, en particulier dans un environnement dans lequel les deux gouvernements jonglent avec d’autres priorités qui empêchent de permettre la vente. Mais à ce stade, les deux gouvernements ne communiquent plus.

Au cours du week-end, le leader de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a profité de l’occasion à la lumière des tensions croissantes et de la violence arabe pour «déclarer la suspension de tous les contacts avec le côté israélien à tous les niveaux jusqu’à ce qu’elle annule ses mesures dans la mosquée Al Aqsa et conserve le statu quo . »

Cette décision libère Abbas de la nécessité de reprendre les négociations sur le statut final avec Israël sous le parrainage des États-Unis et du reste du Quatuor du Moyen-Orient, sans conditions préalables.

La principale faction du Fatah de l’Autorité palestinienne, dirigée par Abbas, a été un facteur majeur de l’incitation à la violence et aux «jours de rage» puisque trois terroristes arabes israéliens ont assassiné deux policiers israéliens sur le mont du Temple il y a près de deux semaines.

En réponse, Israël a installé des détecteurs de métaux pour empêcher quiconque la contrebande d’armes dans le complexe, tout comme l’ont fait les terroristes avec l’aide d’un complice. Le Fatah, le Grand Mufti de Jérusalem Mohammed Ahmed Hussein, le Président turc Recep Tayyip Erdogan et le Parlement jordanien, entre autres, ont été à l’avant-garde des agitateurs arabes en demandant aux musulmans d’Israël et de l’Autorité palestinienne de «sauver la mosquée Al Aqsa et Jérusalem de l’occupation».

Les journées de colère, les émeutes violentes, les attaques directes contre les Juifs et les Israéliens des deux côtés de la soi-disant Ligne verte et d’autres actions incendiaires font partie de ce qui semble avoir été une vague de terreur orchestrée qui a été suspendue jusqu’à ce que les extrémistes musulmans puissent trouver une excuse pour le lancer. Les problèmes liés à Al Aqsa ont toujours fourni le carburant pour de telles flammes.

« Beit HaMachpela a été acheté il y a plusieurs années, mais le gouvernement israélien empêche violemment les familles de se loger dans la propriété qu’ils ont achetées sans justification juridique ou morale », ont déclaré des représentants des 15 familles qui ont repris Beit HaMachpela dans un communiqué.

« À ce moment où le sang juif est déversé, nous demandons au gouvernement de monter fièrement le drapeau de cette ville dans le pays d’Israël. Face au meurtre de juifs et de balbutiements nationaux, nous exigeons que le gouvernement d’Israël permette aux familles de s’installer à Beit HaMachpela immédiatement « , ont-ils ajouté.