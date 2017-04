Pour Ha’aretz :  » Donner aux pauvres pour Pessah, est comme donner une dose d’héroïne à un toxicomane »

« Contribuer aux pauvres pour Pessah est comme donner une seringue avec de l’ héroïne à un toxicomane », a écrit Rogel Alper sur le site gauchiste Haaretz, ce dimanche.

Il semble que la haine sur ce site n’a pas de limite…

Alper soutient que le gouvernement prive les caisses nationales : « Toute personne qui accepte de faire un don est également d’ accord d’utiliser et voler, éternisant par cela un cercle de cynisme sans vergogne. »

Alper, croit que son argent durement gagné qui est saisi par le gouvernement sous forme de taxes devrait être suffisant pour prendre soin des pauvres. La raison pour laquelle il est en désaccord avec ces priorités budgétaires et car selon lui, l’argent va vers les « colonies » et les yeshivot.

Alper fait valoir que, malgré le fait qu’en 2016 Israël a déclaré recueillir environ 2 milliards de $ de plus que prévu dans les impôts, il y a encore des gens pauvres en Israël.

Où est passé l’argent?

Outre le fait que 2 milliards $ ne peuvent pas sérieusement pas résoudre les problèmes de la pauvreté d’Israël, Alper cite les dépenses hors budget sur les établissements Haredi et les yeshivot faite par le gouvernement actuel jusqu’à présent en 2017, mais ses chiffres ne concordent pas: En effet, 8,2 millions de $ hors budget sont donnés aux « colonies » de peuplement, et 13,7 $ aux yeshivot. Cela fait beaucoup moins que 2 milliards de $.

Mais pourquoi Alper se concentre sur les 21.900.000 $ qui ont été dépensés hors budget sur les « colons et les yeshivot, et ignore le 1.978.001.000 $ qui sont allés chez tous les autres, et restent des lieux opaques?

Parce que, de toute évidence, Alper déteste les implantations israéliennes et les yeshivot (en particulier les yeshivot de Judée Samarie).

« Les ultra-orthodoxes et les colons doivent être sevrés des budgets énormes qu’ils reçoivent, » a dit Alper dans sa conclusion attendue, non pas par la logique mais par malveillance, et souligne qu ‘ « il faut comprendre que donner aux pauvres à Pessah est une reddition politique « .

Bonne fête de Pessah.

