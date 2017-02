Quand les Guignols de Canal + extirpent ce que pensent les français sur les Juifs de France et ailleurs…

Les guignols de l’INFO sont connus pour leur parodies sur tous les sujets sans censure mais aussi sur les Juifs comme le cas de “Rabbi Jacob” récemment .

Si les Juifs savant prendre ces blagues au premier degré et ne sont pas des intolérants comme les islamistes qui peuvent en arriver jusqu’à tuer les dessinateurs de Charly Hebdo, ce genre de sketch sur les Juifs fait aussi ressortir l’intolérance des occidentaux.

Il suffit de lire les commentaires antisémites sur la page Facebook de Canal + sur les Guignols de l’Info pour se rendre compte que la haine du Juifs et les idées conçues des Protocoles de Sion sont loin d’être un souvenir de la Shoah.

Lors du sketch du célèbre film “Rabbi Jacob” les commentaires ne se sont pas fait attendre :

“Si la France était si peu tolérante, il n’y aurait pas autant de juifs à avoir fait fortune dans les commerces, les médias, et même en politique…”;

“Voilà…quoi que tu dises sur les juifs, tu es antisémite, c’est pas un manque de tolérance ça… ?!”;

“Ce qu’il voulais tire c’est que le France est tolérante à côté de Israël et comment il traitent ces courageux palestiniens . Puis vivez en dignité et arrêtez de faire vos pleureuse . Si vous êtes vexé, cela en dis plus sur vous .”;

“Je suis d’accord être arabe aujourd’hui en France c compliqué mais pas pour les juifs”;

“Aujourd’hui ce serait Salomon le passager et pas à l’avant, on ne mélange pas les Goys et les élus”;

“Pourrait-on nous donner la liste des pdg de banques, médias, assurances, agences de communication, assurances, cabinet d’avocat etc… Et ensuite nous sortir cette phrase de merde “la France intolérante”.”

Voici la vidéo: