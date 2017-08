Guide pour convertir votre permis étranger en permis israélien sans passer de test !

Pour le bénéfice des visiteurs de notre site, nous avons préparé un guide pour la conversion rapide de votre permis de conduire avec une licence étrangère vers le permis de conduire israélien.

Bonne nouvelle pour les immigrants et les résidents de retour avec des licences étrangères qui veulent conduire en Israël, le test ne sera plus obligatoire ! Cliquez ici

Le porte parole du ministère des Transports a récemment annoncé une révolution dans l’assouplissement de sa réglementation. La nouvelle réglementation va permettre aux nouveaux immigrants et aux résidents de retour de convertir leur licence étrangère en un permis de conduite israélien sans avoir besoin d’un test de conducteur avec la condition que leur permis soit valide depuis leur pays d’origine depuis au moins cinq ans.

Jusqu’à maintenant, ils étaient soumis à des conditions onéreuses et coûteuses , une idée absurde pour ces nombreux conducteurs expérimentés ayant des années d’expérience et qui devaient passer des leçons de conduite s’ils voulaient déménager en Israël et continuer à conduire dans ce pays.

Le porte parole de ministere des transport a souvent critiqué l’absurdité de cette réglementation israélienne exigeant que les conducteurs de longue durée prennent de telles leçons pour obtenir ce qu’ils avaient déjà !

Le nouveau règlement étend également la validité du permis de conduire d’un travailleur étranger pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, sous réserve de la validité de son permis de séjour israélien.

Le ministère des Transports a donc éliminé ces réglementations lourdes et inutiles et espère que d’autres ministères se débarrasseront d’autres règlements de ce genre pour faciliter l’acclimatation de la population étrangère en Israël et amoindrir la bureaucratie israélienne.