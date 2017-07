Une guide au Centre Anne Frank à Berlin compare la souffrance des Juifs sous les nazis aux Palestiniens en Israël …

Une guide du Centre d’Anne Frank à Berlin s’est quelque peu éloigné de l’histoire de la Shoah et la souffrance des juifs en la comparant à celle des Palestiniens sous la soi disant « occupation israélienne »…

La guide se nomme Nesreen Hajjaj,un berlinoise d’origine palestinienne de 24 ans, dans la version anglaise en ligne de Al Arabiya. Hajjaj est l’un des 25 guides indépendants qui présente les visiteurs à l’exposition à l’Anne Frank au Zentrum à Berlin.

Hajjaj a déclaré à l’intervieweur : « Beaucoup de choses qui sont arrivées aux juifs pendant la période nazie arrivent aujourd’hui aux Palestiniens. Les juifs ont été chassés de leurs maisons et n’ont pas appris de cela. Aujourd’hui, les terres et les maisons palestiniennes sont conquises « , at-elle déclaré à la publication en ligne.

Elle a dit qu’elle avait été appelée «infidèle et hypocrite» sur les réseaux sociaux pour avoir travaillé au centre Anne Franck.

Sa réponse aux critiques: « Nous devons être ouverts aux différentes personnes, surtout si vous habitez dans leur société ». (sans oublier de désinformer les visiteurs!)

Patrick Siegele, directeur de l’Anne Frank Zentrum, a déclaré à la JTA que la comparaison de Hajjaj, telle qu’elle se trouvait dans l’article de Al Arabiya, était « incorrecte et douloureuse … et ne reflète pas la position officielle de l’Anne Frank Zentrum. De plus, Anne Frank Zentrum se distingue de cette position. »

Il a déclaré que son équipe discuterait du problème avec Hajjaj et d’autres personnes qui ont amené des invités à travers l’exposition au centre de Berlin, qui traite de l’histoire d’Anne Frank et de la Shoah, ainsi que de l’antisémitisme actuel et d’autres formes de discrimination.

Elke Gryglewski a également récemment parler avec des guides à la Maison de la Conférence de Wannsee à Berlin, où elle est directrice de l’éducation. Le mémorial est situé dans la villa où les nazis en chef ont coordonné des plans pour exterminer les juifs européens en 1942.

Après qu’un guide a comparé les États-Unis sous le président Donald Trump au Troisième Reich et un autre a comparé certains règlements de protection sociale en Allemagne aujourd’hui à la discrimination nazie contre les Juifs, Gryglewski a déclaré à son personnel: « Je ne veux pas de comparaisons dans l’exposition, que ce soit avec la Palestine, qui est très controversé, mais aussi en général. Les comparaisons ne sont pas utiles et, en général, les gens n’apprennent pas. »

« Mais si [la comparaison] vient des visiteurs, nous devons réagir sans parler des différences », at-elle souligné. Même s’il existe des «similitudes structurelles» entre les événements historiques, «….