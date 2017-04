Les guerres à venir : Israël contre l’Iran, et la Corée du Nord contre l’Amérique

Les tensions entre l’Amérique et la Corée du Nord se dirigent vers un conflit direct, et les ramifications plus larges d’un tel conflit sont considérables. Compte tenu du fait que la Corée du Nord a un programme d’armes nucléaires tout comme l’Iran qui continue son développement nucléaire de l’Iran, et où les deux programmes sont liés.

Dans les prochains jours, Donald Trump compte envoyer de plus en plus de puissance de feu à la Corée du Nord, et les Iraniens sont les plus susceptibles de causer des troubles contre Israël. Les représentants du gouvernement insistent sur le fait que l’heure d’été est susceptible d’une reprise des hostilités entre le Hamas et Israël, et la Corée du Nord va probablement provoquer une poussée avec les procurations iraniennes prévu à l’avance.

Les Iraniens comme le Hezbollah vont se tourner lâchement contre Israël comme un moyen d’attirer l’administration Trump loin de la guerre totale avec la Corée du Nord. Avec la moitié de leur programme attaqué à l’est, l’Iran aura rien n’a perdre contre Israël.

Mais gagner n’est pas si facile…

Une guerre nord-coréenne peut se terminer par la défaite du Nord, mais non sans la dévastation de Séoul et en fonction du calendrier de la capitale du Japon à Tokyo souffrant de coups de missiles directs.

Israël peut aussi repousser le Hamas et le Hezbollah, mais si les rapports concernant la présence de tunnels du Hezbollah sont vrais, cela pourrait permettre aux Iraniens de prévoir des attaques dans le Golan et entraîner une guerre beaucoup plus dangereuse pour la sécurité d’Israël.

L’évaluation ci-dessus ne prend pas en compte la Russie et l’implication chinoise dans les deux cas, ainsi que des attaques directes des iraniens sur les états sunnites du Golfe.

Quel que soit le scénario, les prochains jours ont le potentiel de déclencher une guerre dans plusieurs régions du monde.

Par Micha Gefen

