Guerre de religion en Israel ? Des juifs laïcs et orthodoxes s’affrontent entre Mea She’arim et Bet Kakerem

À 5 heures du soir, ce samedi, un groupe de dizaines de manifestants séculiers se sont rassemblés à l’intersection des rues Hanevi’im et Dvora Hanevi’a pour protester contre les Juifs Orthodoxes et leur présence dans leur quartier.

Environ une centaine de haredim masculins, y compris les adultes et les enfants, sont arrivés à leur rencontre.

Au cours des années,il ya eu quelques rassemblements d’hommes ultra orthodoxes le Shabath après-midi dans une zone non haredi , et ces manifestations ont été baptisées «les manifestations de Shabbat».

Les Haredim ont crié aux manifestants laïques: «Allez, partez d’Israël» et, ‘Allez mourir avec les Arabes, vous les gauchistes’. Certains enfants ont jeté de petites pierres et d’autres objets aux manifestants jusqu’à ce que la police arrive.

Un homme ultra-orthodoxe s’approcha d’un manifestant séculier et cela allait dégénérer en bagarre. La police l’a détenu, l’a libéré et lui a ordonné de rester loin de la scène de protestation.

Plus tard, deux hommes haredi qui ont refusé de quitter la région selon les ordres de la police, ont également été détenus, et ont été ensuite libéré et ordonné de rester à l’écart, les manifestants Haredi ont crié aux policiers et les ont appelés « des nazis » pour ne pas avoir agit de même avec les séculiers venus aussi pour manifester.

C’est le troisième samedi consécutif où des résidents séculiers de Jérusalem ont tenu une manifestation contre la coercition religieuse.

Liam Bachar, l’un des organisateurs des manifestations, a déclaré à The Jerusalem Post que, ces derniers mois, les hommes ultra-orthodoxes harcèlent les laïcs pendant le Shabat, et lui et ses amis ne pouvaient plus rester silencieux.

‘Ils vont à des restaurants et des magasins de proximité crier sur les clients et pourrir leur journée de congé’, a déclaré Bachar, 22 ans, résident du quartier de Beit Hakerem.

‘Ils essaient de prendre en charge nos zones publiques [laïques], et nous sommes ici pour les empêcher de venir vers les restaurants et les bars’, a-t-il ajouté.

Au cours des manifestations, il n y a eu aucun affrontement physique entre les participants séculiers et ultra-orthodoxes .

De l’autre côté de la rue, un jeune homme de la communauté Toldot Avraham-Yitzhak , un mouvement Hassidique a préféré rester anonyme, et a déclaré que tous les haredim ne soutiennent pas ces ‘manifestations de Shabbat’.

‘La plupart de nos rabbins sont contre cela. Personne n’approuve de jeter des pierres ou de dire des mots de malédiction ‘, a-t-il déclaré.

‘Mais ces provocations des laïcs nuisent aussi aux bonnes relations entre eux et nous’, a-t-il ajouté.